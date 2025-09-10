Mane de la Parra defendió a Maite Perroni tras cubrir el rostro de Anahí en una revista

Mane de la Parra sostuvo un breve encuentro con los medios de comunicación y le preguntaron qué le parecía lo que había hecho Maite Perroni al haberle tapado el rostro a su excompañera Anahí en la portada de una revista que compartieron en diciembre de 2020. Tras la relación sentimental que tuvieron en el pasado, él se tomó el atrevimiento de dar a conocer su punto de vista.

“Una imagen nada más narra una historia… La que interpreta el que la está viendo, no necesariamente es la verdad“, dijo Mane. Recordemos que Maite y Anahí no se tratan desde hace un tiempo por todos los inconvenientes legales y económicos que se presentaron con la gira que realizó la agrupación RBD en el año 2023, y desde entonces todo entre ellas fue empeorando.

De la Parra y Perroni comenzaron su vínculo sentimental en el año 2010, pero fue en 2012 cuando decidieron dejar las cosas hasta ahí, aunque destacaron que la amistad no se perdería y así lo han logrado hasta la fecha.

Mane de la Parra considera que en las RRSS las cosas se salen de contexto. Crédito: Mezcalent

Él mencionó que es impresionante lo que puede ocurrir con una foto que comience a rodar en las redes sociales, y el escándalo que se podría generar, en muchas ocasiones, no tiene caso con la vida real: “Valdría la pena, en caso dado, que la gente que está criticando esta imagen o la que sea, se preguntara realmente si eso es lo que está pasando en la imagen“, añadió.

Antes de terminar el tema, sí aprovechó para defenderla como el maravilloso ser humano que es y los sentimientos tan bonitos que ella tiene; palabras que manifestó tras su experiencia por lo que vivieron hace más de una década: “Lo que yo sí te puedo decir, de lo que sí te puedo hablar, porque si lo conozco, es que Maite es una mujer con un corazón enorme“.

Para los fanáticos de RBD, fue una gran sorpresa el hecho de que en el mes de mayo de 2024 ninguno se tomara el tiempo de felicitar a Anahí por su cumpleaños, lo que dejó claro que las diferencias con ella eran mayores de lo que muchos imaginaban y que hasta la fecha se mantienen, todo registrado desde el mismo conflicto por la gira mundial.

