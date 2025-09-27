Maite Perroni dice lo que ocurrió tras cubrir el rostro de Anahí en una publicación

Maite Perroni se encontró con los medios de comunicación durante su llegada al aeropuerto y los reporteros le preguntaron la razón por la cual aparentemente ella habría decidido cubrirle el rostro a Anahí tras posar juntas en la misma revista, pero como pudo evadió la pregunta para no crear mayor polémica sobre ese tema.

“Miren, la verdad es que yo preferiría no darle más importancia a ese tema porque sinceramente es algo que se salió de control, pero por terceras personas. Al tomar una revista, naturalmente la mano toma una postura que no puedes controlar”, dijo Perroni.

La cantante mexicana expresó que en el momento de fotografiarse no estaba pensando en tapar a Anahí, pese a que se mantienen distanciadas desde hace mucho tiempo por los problemas financieros que se registraron cuando estaban haciendo la gira de RBD en el año 2023. Desde entonces, las cosas entre ellas han empeorado y parece estar lejos de acomodarse después de haber mostrado tanta complicidad tras tanto tiempo.

“Yo ni estaba pensando en eso, yo estaba felicitando a una revista que ha sido súper importante para mí todo este tiempo, porque con su apoyo he podido compartir mi trabajo, mis momentos personales, y eso es lo que yo creo que hay que dejar ahí, que no crezcan las cosas que no tienen sentido y no hacer más polémica innecesariamente”, añadió durante sus declaraciones.

Sobre una posible reconciliación de RBD, es un tema del que ella varias veces se ha negado a hablar porque no se ve, al menos en este momento, reuniéndose con todos los integrantes de la agrupación mexicana para volver a regalarle felicidad a los fanáticos que durante tantos años los han seguido. Sin embargo, dijo que se siente agradecida por todo lo que sigue significando el grupo hasta la fecha.

“Yo por lo menos puedo compartirles que para mí ese ciclo ahorita está cerrado, pero yo amo a RBD y es por siempre, para siempre, en mi corazón, en mi alma, en mi vida, en mi historia. Un agradecimiento total tengo por la gente, por los fans, por el público, por lo que hemos compartido todo este tiempo, y RBD siempre va a ser RBD, y en mi corazón siempre va a ser RBD, y yo amo a RBD”, dijo.

