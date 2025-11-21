 Republicana Marjorie Taylor Greene renunciará al Congreso tras ruptura con Trump

La representante Marjorie Taylor Greene, una de las figuras más polémicas y mediáticas del ala más conservadora del Partido Republicano, anunció este viernes que renunciará a su escaño en la Cámara de Representantes en enero de 2026. Su decisión marca el cierre de su larga alianza con el presidente Donald Trump.

En un video publicado en internet, aseguró que su salida responde a años de sentirse “despreciada” en Washington y a no encajar en la dinámica del Capitolio. Afirmó que su último día en el Congreso será el 5 de enero de 2026, fecha que marca el inicio de la nueva legislatura.

La renuncia llega después de meses de tensiones entre la congresista de Georgia y Trump, quien pasó de considerarla una de sus aliadas más férreas a denunciarla públicamente.

La congresista se convirtió en una de las voces más visibles del movimiento MAGA desde su llegada al Congreso en 2020. Su estilo confrontacional y su apoyo a teorías conspirativas, como las propagadas por QAnon, la hicieron una figura polarizante. Aun así, Trump la acogió desde temprano como una aliada estratégica, llegando a llamarla “una verdadera ganadora”.

