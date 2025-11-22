¿Explotan las salchichas en tu cocina? Una experta te explica por qué y cómo evitarlo

La salchicha es un alimento versátil y, aunque es fácil de cocinar, existe una manera de prepararla para evitar riesgos de explosiones y quemaduras. Una ingeniera en alimentos explica cuál es el proceso de fabricación y cómo esto afecta la seguridad al momento de prepararlas.

Meléndez es una reconocida creadora de contenido de seguridad alimentaria que cuenta con millones de seguidores en sus redes, donde publica constantemente contenido de valor sobre la ciencia de los alimentos.

Un video sobre una receta de flautas explosivas de salchichas se hizo viral y dejó en evidencia cómo un simple platillo puede generar el riesgo de quemaduras. Y, aunque la solución es tan sencilla como hacer cortes a lo largo, la ingeniera en alimentos, Montse Meléndez, explica todo el proceso.

Las salchichas y el riesgo de explosión

Hacer sencillos cortes a las salchichas permite la salida del vapor y reducen el riesgo de explosión. Crédito: Shutterstock

Meléndez señala que, si no se calientan correctamente las salchichas, pueden explotar y ocasionar quemaduras graves.

Explica que las salchichas son embutidos, lo que significa que la mezcla de carne se introduce en fundas comestibles (o tripas). Debido a su alto porcentaje de agua en la composición, al calentarlas se genera vapor.

El problema surge cuando la funda comestible impide que este vapor se libere, lo que provoca que la presión aumente dentro de la salchicha y, por lo tanto, explota.

La causa científica: Esto ocurre cuando la temperatura del agua dentro de la matriz cárnica supera los 100 °C y se convierte rápidamente en vapor. La funda comestible actúa como una olla a presión improvisada que atrapa el vapor, ya que no tiene una vía de escape adecuada, y la presión interna en la salchicha aumenta rápidamente.

Cuando la fuerza de la presión excede la tensión superficial y la resistencia del material de la tripa, esta sale de forma violenta, provocando la explosión.

La solución práctica

Para evitar este riesgo, se recomienda hacer dos o tres incisiones diagonales a lo largo de la salchicha, o realizar un corte longitudinal superficial, antes de exponerla al calor.

Esto permite que el vapor se libere de forma gradual y controlada a medida que se genera, manteniendo la integridad del producto y, lo más importante, su seguridad.

