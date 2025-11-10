Kit de emergencia: los 5 alimentos esenciales para la supervivencia según experta
Experta en alimentos revela 5 pilares para kit de catástrofe: liofilizados, atún/sardinas, leche UHT, cereales y chocolate
Basándose en el procesamiento térmico o la deshidratación extrema de varios tipos de alimentos, que una experta en seguridad alimentaria recomienda la comida esencial a elegir en un kit de emergencia en caso de una catástrofe o un escenario post-colapso.
La ingeniera en alimentos Mariana Zapién propone una selección de alimentos enfocados en la supervivencia inmediata y media. En un video compartido en sus redes sociales, la experta explica cómo estos alimentos son óptimos gracias a la tecnología de conservación de vanguardia.
Este kit de comida esencial, que elegiría un profesional de la industria alimentaria, se basa en la máxima durabilidad y la densidad nutricional. Zapién recomienda cuatro tipos principales de alimentos, además de un quinto esencial.
Pilares científicos para la supervivencia
A continuación, las razones científicas por las cuales la experta recomienda estos alimentos:
- Liofilizados: Se secan por congelación, un proceso que conserva los nutrientes y elimina la humedad. Pueden durar ¡hasta 20 años!
- Atún y Sardinas Enlatadas: Se esterilizan a altas temperaturas, lo que les permite durar años sin refrigeración y seguir siendo una excelente fuente de proteína estructural.
- Leche UHT (Ultra Alta Temperatura): Gracias a este tratamiento, puede durar de 9 a 12 meses sin abrir, manteniendo la seguridad.
- Cereales (Secos): Ricos en carbohidratos, aportan la energía base y tienen una vida útil cercana a 1 año.
- Chocolate: Actúa como una fuente crucial de energía y grasas. Su proceso de fermentación y tostado le permite durar hasta 2 años.
Ventajas de los procesados de larga duración
Un aspecto que es fundamental recalcar: todos estos alimentos son procesados, sí, pero su objetivo principal es garantizar la seguridad alimentaria y la larga duración del suministro.
- Larga duración y micronutrientes: La liofilización es un excelente método para preservar micronutrientes por décadas.
- Estabilidad y seguridad: El enlatado, que implica una esterilización que anula patógenos, es una herramienta efectiva para lograr la “supervivencia” alimentaria y los cereales aportan la energía base (carbohidratos). En un escenario de post-colapso, la densidad calórica y la estabilidad microbiológica son clave.
Zapién menciona el chocolate como el quinto pilar por su doble función: aporta grasas concentradas y cumple el rol de la psiconutrición. En situaciones extremas, la moral y el aporte calórico denso son críticos para el funcionamiento.
