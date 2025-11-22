Juan Soto revela su curiosa anécdota junto a Vladimir Guerrero Jr. antes de firmar en Grandes Ligas

Los caminos de dos de los bateadores más temidos de la actualidad se cruzaron mucho antes de que se enfrentaran en las Grandes Ligas.

Y es que recientemente en una entrevista para MLB.com Juan Soto rememoró un episodio de su juventud donde el destino lo puso al lado de Vladimir Guerrero Jr., en un showcase lleno de scouts y promesas.

Soto, conocido por su habilidad para llegar a base, relató cómo la demostración de poder de Guerrero Jr. ese día fue tan abrumadora que eclipsó al resto de los jóvenes prospectos, incluyéndose a sí mismo.

El día que Vladdy destrozó un tryout

La anécdota compartida por Juan Soto se centra en la demoledora exhibición de fuerza que ofreció el hijo del Salón de la Fama. En aquel tryout de pre-firma, mientras los evaluadores observaban a decenas de jóvenes, Guerrero Jr. tomó el turno al bate y dejó a todos boquiabiertos con su impresionante capacidad para mandar la pelota fuera del parque.

“Estaba bateando bolas a 500 pies, por todo el terreno”, recordó Soto recientemente. “Ni siquiera necesitábamos recogerlas. Sólo veíamos las pelotas salir del terreno, bum, bum, bum, y decíamos: ‘¿Qué está pasando?’”.

Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr. and Fernando Tatis Jr. all attended the SAME tryout as teenagers!



Which one do you think impressed the most? pic.twitter.com/Iru3hqgFUt — MLB (@MLB) November 21, 2025

Según Soto, el despliegue de poder de Vladdy Jr. fue tal que inmediatamente después de su turno, la actividad se detuvo:

“Vladimir Guerrero Jr. comenzó a batear y, después de que lo hizo, todo se acabó. Los scouts lo vieron y dijeron: ‘Listo, ya vimos suficiente’. Él fue el único que bateó en serio ese día.”

Soto comentó que él, junto a los demás prospectos, se quedaron sin la oportunidad de mostrar completamente sus habilidades, ya que el show de Vladimir fue suficiente para que los buscadores de talento dieran por finalizada la jornada.

Este recuerdo subraya el talento generacional de Guerrero Jr. y el inicio humilde de dos carreras que hoy dominan el panorama de las Grandes Ligas.

Sigue leyendo:

Juan Soto pide a Pete Alonso de vuelta: “Quiero jugar con él en 2026”

Siete peloteros latinos lideran el Primer Equipo de la temporada 2025 de MLB

Juan Soto logra histórico sexto Bate de Plata

