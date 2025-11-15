Juan Soto pide a Pete Alonso de vuelta: “Quiero jugar con él en 2026”

Juan Soto no se guardó nada al hablar sobre el futuro de su excompañero y amigo, Pete Alonso. El jardinero estelar, ahora consolidado en la Liga Nacional, utilizó su plataforma en la alfombra roja de los premios de la MLB para abogar por el regreso del poderoso inicialista a los New York Mets para la temporada 2026.

La declaración de Soto es especialmente significativa, dado que Pete Alonso es la figura más importante de esta agencia libre para la ofensiva de los Mets, después de una excepcional temporada 2025 en la que renovó por solo un año.

Soto, conocido por su carisma y su poder detrás del plato, se mostró muy efusivo al hablar sobre la importancia de que Alonso permanezca en Queens.

“Pete es un jugador increíble, tuvo una temporada excelente. Y sí, por supuesto que quiero volver a jugar con él. Ojalá podamos tenerlo de vuelta aquí en los Mets en 2026.”, inició Soto.

“Realmente disfruté mi momento con él en un uniforme de los Mets y espero que podamos tener más veces por venir. Podemos divertirnos juntos”, completó la estrella dominicana.

El llamado de Soto subraya no solo el valor deportivo de Alonso, sino también el ambiente positivo y la química que genera en el clubhouse. El dominicano está convencido de que un equipo con ambos bates de poder en el centro de la alineación sería una amenaza inmediata.

El retorno del “Oso Polar”: la decisión clave

Pete Alonso ha tenido un 2025 destacado, lo que elevó su valor de mercado tras haber firmado un contrato de un año para evitar el arbitraje. Esto lo coloca ahora como el primera base agente libre más valioso del mercado.

La directiva de los Mets debe decidir si está dispuesta a pagar el alto precio de un contrato a largo plazo (se especula que podría superar los $150 millones de dólares) para asegurar a su ídolo y cumplir el deseo de sus estrellas como Soto, que ven en Alonso la pieza faltante para la ambición de campeonato. La pelota está ahora en el tejado del dueño Steve Cohen y su gerencia.

