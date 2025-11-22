Metro de Nueva York: le pidió a un pasajero que bajara la voz y terminó apuñalado

Un pasajero de 54 años fue apuñalado en el estómago dentro de un vagón del tren E en Queens, Nueva York, luego de pedirle a otro usuario que dejara de hablar en voz alta por teléfono, informó la policía en declaraciones recogidas por The New York Post.

El incidente ocurrió el sábado alrededor de las 11:00 de la mañana en la estación Jamaica Center / Parsons Avenue, cuando la víctima, molesta por el volumen de la conversación de un desconocido, le pidió que bajara la voz.

En respuesta, el pasajero golpeó al hombre varias veces en la cara y luego lo apuñaló en el abdomen antes de huir del tren.

A la víctima la trasladaron al Hospital de Jamaica y se encontraba estable, de acuerdo con la información publicada por el medio neoyorquino. El agresor continúa prófugo.

Un ataque que se suma a un episodio violento ocurrido días antes

La agresión del sábado ocurrió apenas días después de otro episodio en el sistema de metro de Queens. De acuerdo con un reportaje de Daily News, dos hombres fueron apuñalados sin provocación el miércoles en la estación Kew Gardens–Union Turnpike, también en la línea E.

En ese caso, un hombre de 42 años fue atacado en el andén alrededor de las 3:15 de la tarde por un sujeto descrito como “desquiciado” y aparentemente bajo los efectos de las drogas.

Mientras los pasajeros corrían y gritaban, el sospechoso hirió primero al hombre de 42 años y luego se abalanzó sobre Carlos Plasencia, un residente de Kew Gardens que se dirigía a su trabajo en Manhattan.

Plasencia, de 50 años, relató a Daily News que intentaba alertar al revisor del tren para que llamara a la policía, pero en ese momento el agresor lo atacó. “Se me vino encima con un cuchillo en la mano”, declaró.

Recibió un golpe bajo el ojo izquierdo que terminó convirtiéndose en un corte profundo sobre su ceja. “Creo que fue el dorso del cuchillo, no sé exactamente qué pasó”, dijo al medio.

“El conductor del tren estaba filmando para TikTok”, dijo. “Nadie hizo nada”.

Inicialmente pensó que era un rasguño menor y continuó su camino hacia el trabajo, pero más tarde, cuando vio la herida en un espejo, acudió al Hospital Elmhurst, donde recibió siete puntos.

El sospechoso de este ataque continúa prófugo.

