Paty Navidad revela su diagnóstico de tiroides de Hashimoto y los efectos en su salud

Paty Navidad recientemente estuvo en una consulta médica y, tras un chequeo, le dijeron que le detectaron una enfermedad autoinmune crónica. Por ello, ofreció declaraciones a los medios de comunicación y proporcionó más detalles de lo que está ocurriendo con su salud: “Soy una persona diagnosticada tres veces con estrés postraumático”.

La cantante explicó que tuvo muchos síntomas en el mismo momento y se dio cuenta de que no era normal, razón por la cual consideró asistir a una consulta médica para que le dijeran lo que estaba pasando. Además, agregó que cuando una persona sube algunas libras, no necesariamente se debe a una mala alimentación y, en su caso, existía algo más.

“Pasé a tener ataques de ansiedad, insomnio, dolores de cabeza, cansancio, etc. Son muchos síntomas y, generalmente, tenemos que estar siempre pendientes de la salud porque no siempre cuando uno sube de peso se debe a comida”, dijo frente a los reporteros.

Sus glándulas de la tiroides dejaron de funcionar de la misma manera y, tras una serie de exámenes, lograron determinar lo que ocurría con ella tras la presión que estaba sintiendo su cuerpo: “Me diagnosticaron tiroides de Hashimoto… me hizo subir mucho de peso e hincharme. No sabía de qué se trataba hasta que los doctores me dijeron que era tiroides de Hashimoto debido al estrés”.

Navidad ha enfrentado diversas situaciones de salud a lo largo de su vida y, hace casi un año, hubo un rumor en el cual se decía que aparentemente ella tenía un tumor en la cabeza, la razón por la que decidió ofrecer una entrevista para negar todo lo que se estaba diciendo de ella debido a la poca información que tenían sobre ese tema.

“Nada que tiene que ver con tumores malignos cerebrales, que es lo que a mí me habían achacado. Ese prolactinoma existió hace más de diez años, se deshizo con medicamento y la causa fue el estrés. Eso sí, hay que cuidarnos mucho y saber tratar como debe ser el estrés. Fui diagnosticada tres veces con estrés postraumático y fue lo que me llevó a que se formara ese prolactinoma por un desorden hormonal”, expresó en diciembre de 2024 a Ventaneando.

Sigue leyendo:

· Paty Navidad defiende a Ángela Aguilar tras ataques en redes sociales

· Paty Navidad: ‘No me compra nadie porque nunca me he puesto precio’

· Paty Navidad revela que tiene nuevo amor: ‘Tengo estabilidad’