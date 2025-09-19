Paty Navidad revela que tiene nuevo amor: ‘Tengo estabilidad’

Paty Navidad, actriz mexicana, habló con Carlos Adyan y Aleyda Ortiz del programa En Casa con Telemundo de una relación sentimental que tiene en la actualidad.

La artista confesó: “Yo estoy bien, tengo estabilidad, tranquilidad. Sí (mi amor) tiene nombre y apellido, pero empezando por el mío, porque el amor siempre empieza por el nombre propio”.

Los conductores del show se mostraron sorprendidos con la noticia que les dio la artista, pues se sabía poco de su situación amorosa. Sin embargo, se sintió con la suficiente confianza para revelar que su corazón está ocupado.

Esta entrevista también sirvió para que hablara de sus próximos proyectos y, aunque reconoció que ha disfrutado mucho de los realities, no son su prioridad. “He disfrutado mucho cocinar, estar dentro de La Casa de los Famosos, pero en estos momentos sí me gustaría retomar la ficción”.

Ante esto, Carlos Adyan le pidió a Telemundo que al público y a él les gustaría ver de nuevo a la famosa, pero en alguna novela, pues es uno de sus talentos más fuertes, al igual que el canto.

En la entrevista, la artista también reaccionó a lo controversial que ha sido esta edición de Top Chef VIP: “Ya parece a La Casa de los Famosos”, dijo acerca de las polémicas que han ocurrido en esta edición en el reality show de la cadena Telemundo.

Paty Navidad ha estado algo enfocada en la música luego de haber participado en la edición all-stars del reality show. Esta semana lanzó, por ejemplo, el tema ‘Besos y Copas’.

En sus redes sociales invitó a su público a que disfrutara de este trabajo que ya está disponible en las distintas plataformas musicales.

