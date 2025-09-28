Paty Navidad: ‘No me compra nadie porque nunca me he puesto precio’

Paty Navidad, actriz mexicana, ha negado las informaciones que han circulado por parte de la periodista Anabel Hernández, que la vinculó con el narcotraficante Arturo Beltrán.

Nuevamente, la artista negó estos señalamientos y por eso dijo en entrevista con el programa Ventaneando: “No me prostituyo, nunca me he prostituido, no me compra nadie porque nunca me he puesto precio”.

En la conversación, indicó que estos rumores hicieron que no la contrataran en algunas ocasiones, pues le crearon una imagen que asegura está muy lejos de la realidad. “Si hubo personas que tenían contemplado para ofrecerme trabajo y lo dejaron de ofrecer, porque decían ‘uy, no, es una fichita, no queremos problema’. Pero las personas que me conocen, que han sido parte de mi vida y mi desarrollo profesional, saben que eso es mentira”, destacó.

La artista aprovechó esta entrevista para indicar que está feliz con su regreso al regional mexicano y que le gustaría hacer algún tema con Alicia Villarreal. “En algún momento me tocó en una época difícil, en donde el regional mexicano era nada más de hombres”, recordó.

Paty Navidad evitó hablar de Lupillo Rivera, quien tiene un nuevo libro en el que cuenta detalles de su vida, incluyendo su relación con la cantante Belinda.

Cuando le tocaron este tema, la famosa explicó: “No tengo absolutamente nada que decir de Lupillo Rivera, nada más que desearle lo mejor, cada quien es responsable de su vida, de lo que pueda decir, escribir o publicar”.

Con este mensaje, la ganadora de Top Chef VIP 3 dejó más que claro que está enfocada en sus proyectos y que no tiene intención de caer en polémicas.

