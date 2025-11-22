Thalí García revela que le hicieron una histerectomía para tratar la endometriosis
La actriz dijo que tuvo que ser operada debido a un problema de salud que estuvo enfrentando desde hace dos años y que la hizo enfrentar momentos dolorosos
Thalí García compartió un video donde se muestra con una bata en un centro de salud. Fue así como informó que estaba atravesando algunos problemas que le generaban mucho dolor e incomodidad cada vez que le venía su periodo menstrual, pero cada vez era menos común la forma en que le venía y duró así dos años hasta que fue al médico y le dijeron lo que ocurría.
“Mujeres, dejemos de normalizar el dolor. Hoy les abro mi corazón sobre algo que hasta me daba pena contarles porque hace parte de mi intimidad. A las mujeres nos han enseñado que hay temas que no se tocan y, sin embargo, me animé, porque sé que puedo incentivar a más mujeres a tomar decisiones inteligentes. Llevaba 2 años con períodos muy largos, muy dolorosos e irregulares”, manifestó.
García mencionó que fueron más las situaciones de incomodidad que cualquier otra cosa y eso la llevó a dejar de compartir ciertos momentos con sus seres queridos, sin entender lo que estaba pasando en su cuerpo, hasta que su ginecólogo la evaluó y le habló de la endometriosis.
“Había meses que pasaba más de la mitad del mes reglando y dejé de poder disfrutar de viajes y de momentos especiales. En general, vivía incómoda y desconocía que eso pudiera cambiar para mí.Nunca entendí qué lo provocó, pero me acerqué a mi ginecólogo, el doctor Alberto Ramírez, y como siempre, respondió a mis necesidades como todo un profesional. La endometriosis no es algo normal y ninguna mujer debería estar dispuesta a soportar semejante condición”, añadió.
Tras vivir una experiencia tan compleja, mencionó que el experto le dijo que esa condición es lo que genera que a tantas mujeres les dé cáncer. Recordemos que ella, hace aproximadamente un año, dijo que había sido diagnosticada con dicha enfermedad, pero volviendo a la endometriosis, dijo que ya fue sometida a un proceso donde le extirparon el útero.
“Sin mencionar que es la principal causante de cánceres muy agresivos en las mujeres. En mi familia hay mucha predisposición genética y yo tuve melanoma hace un año. Así que quisimos ser muy precavidos y, sin más, tomamos acción. Ayer me realizaron una histerectomía laparoscópica, me extirparon el útero y las trompas, y salvamos mis ovarios para no afectar mi función hormonal”, dijo.
