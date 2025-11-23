Anciana de 95 años muere y niña de 6 lucha por su vida tras incendio en vivienda de Queens

Una mujer de 95 años falleció y una niña de 6 años permanece en estado crítico tras un voraz incendio registrado la mañana del domingo en una vivienda de Queens, informaron autoridades locales.

El siniestro dejó además a una tercera residente, de 68 años, gravemente herida.

El fuego comenzó alrededor de las 7:45 de la mañana en una casa ubicada en la calle 202, en el vecindario de St. Albans. De acuerdo con PIX11, los tres ocupantes —la mujer de 95 años, la mujer de 68 y la menor— fueron hallados inconscientes dentro de la estructura y trasladados de urgencia a hospitales cercanos.

La residente más anciana fue declarada muerta poco después de su llegada al centro médico.

Según detalló AMNY, el incendio se originó en el sótano del inmueble y rápidamente se propagó hacia los niveles superiores, provocando que la vivienda quedara envuelta en llamas.

El Departamento de Bomberos de Nueva York indicó que las primeras unidades llegaron en apenas tres minutos y encontraron a varios vecinos alertando sobre personas atrapadas en el interior.

En total, unas 20 unidades con 60 bomberos y personal de emergencias participaron en la operación. Equipos de rescate ingresaron por distintos puntos de la casa, utilizando escaleras portátiles y acceso interior en una búsqueda contrarreloj.

El subjefe George Healy explicó a AMNY que las víctimas fueron localizadas durante estas maniobras, todas en paro cardíaco.

La menor, de acuerdo con Citizen y citado por PIX11, recibió maniobras de RCP en la escena antes de ser trasladada al Hospital Infantil Cohen del Centro Médico Judío de Long Island, donde permanece en estado crítico.

Las dos mujeres adultas fueron llevadas al Hospital Judío Valley Stream. La víctima de 95 años no sobrevivió, mientras que la mujer de 68 continúa en condición crítica pero estable, según fuentes policiales mencionadas por AMNY.

Videos publicados en la plataforma Citizen y reseñados por PIX11 muestran a decenas de bomberos extendiendo escaleras hacia la estructura mientras ambulancias y unidades de emergencia se alineaban en la calle.

El FDNY señaló que el fuego fue controlado poco después de las 8:40 de la mañana.

Las autoridades aún investigan qué desató el incendio. Según fuentes citadas por AMNY, la mujer de 95 años podría ser la bisabuela de la niña, mientras que la mujer de 68 sería la abuela, aunque esa información no ha sido confirmada oficialmente.

