Arrestan a oficial novato de la policía de Nueva York por presuntamente estrangular a familiar

Un oficial recién incorporado al Departamento de Policía de Nueva York fue detenido la madrugada del viernes en Brooklyn, acusado de estrangular a una joven de 22 años durante un incidente doméstico, según informó Daily News.

Al agente, identificado como Sajid Mehmood, de 24 años, lo arrestaron poco antes de las 3:00 de la madrugada dentro de un edificio residencial ubicado en Argyle Road, cerca de Newkirk Avenue, en el vecindario de Ditmas Park, de acuerdo con las autoridades citadas por el medio neoyorquino.

Mehmood enfrenta cargos de estrangulamiento y agresión.

Fuentes policiales consultadas por Daily News señalaron que la víctima, de 22 años, es miembro de la familia del oficial, aunque no se ofrecieron más detalles sobre la naturaleza exacta del vínculo.

Tampoco se divulgó información adicional sobre su condición médica tras la agresión.

Mehmood ingresó al NYPD en abril de 2024, según los registros públicos mencionados por Daily News. Desde agosto estaba asignado al precinto 62, en Bensonhurst, tras haber pasado previamente por el precinto 66, en Borough Park.

Al cierre del viernes, la comparecencia del oficial ante el Tribunal Penal de Brooklyn seguía en espera, mientras el departamento evaluaba los pasos disciplinarios correspondientes. El NYPD no ofreció comentarios adicionales sobre su estatus dentro de la institución, más allá de confirmar su arresto.

