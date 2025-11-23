Excapitán de policía de Houston acusado de abuso y pornografía infantil
El exagente está acusado de coerción y seducción de un menor, podría ser condenado a cadena perpetua si es declarado culpable y tiene más cargos en su contra
La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas informó que un excapitán del Departamento de Policía De Houston fue acusado de abuso y pornografía infantil. Un gran jurado federal presentó una acusación formal en contra de él por cinco cargos.
Daryn Edwards, de 59 años, residente de League City, recibió una acusación formal por múltiples cargos que incluyen posesión y producción de material de abuso sexual infantil, anunció el fiscal federal, Nicholas J. Ganjei en un comunicado.
Edwards compareció por primera vez ante la jueza federal, Dena Hanovice Palermo, por los cinco cargos en su contra.
Los cargos en contra del excapitán
La fiscalía indicó que el excapitán está acusado de dos cargos de coerción y seducción de un menor, podría ser condenado a cadena perpetua si es declarado culpable.
También enfrenta otros dos cargos de explotación sexual infantil, además de un cargo de posesión de pornografía infantil, que conllevan a una pena de 20 y 10 años, respectivamente. También podría ser condenado a pagar una multa de $250,000 dólares.
Edwards fue arrestado en febrero por las autoridades del condado de Galveston por cargos separados. Al hombre lo acusaron de agresión sexual agravada, posesión de pornografía infantil y explotación sexual de un menor.
Una joven fue agredida múltiples veces
La joven que lo denunció afirmó que comenzó a abusar de ella cuando cursaba sexto grado, y que había sido agredida entre 85 y 100 veces.
En aquel momento, la policía confirmó que el agente había sido suspendido de sus funciones mientras se llevaba a cabo una investigación de la División de Asuntos Internos. El departamento afirma que se jubiló en marzo, luego de 32 años de servicio.
El FBI de Texas City llevó a cabo la investigación, mientras que la fiscal federal adjunta Lauren M. Valenti está a cargo del caso que es presentado como parte del Proyecto Niñez Segura, “una iniciativa nacional del Departamento de Justicia lanzada en mayo de 2006 para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil”.
Sigue leyendo: