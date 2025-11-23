Mansión alquilada por George Clooney pronto estará en venta

Se acaba de informar que una mansión en Westchester, Nueva York, que fue alquilada por George Clooney estará pronto en venta nuevamente. Esta propiedad pertenece al diseñador, activista social, empresario y filántropo estadounidense Kenneth Cole.

Supuestamente, Clooney habría alquilado la mansión durante su temporada en Nueva York protagonizando la obra de teatro de Broadway ‘Good Night, and Good Luck’. Hay que recordar que también se ha dicho que el actor alquiló un apartamento de lujo en la ciudad por aproximadamente $30,000 dólares mensuales.

Regresando a la propiedad en Westchester, se debe decir que es considerada una casa histórica e incluso, una fuente le dijo a ‘Page Six’ que es “una de las residencias privadas arquitectónicamente más significativas del condado”.

Su relación con Hollywood no llega con el alquiler de Clooney, pues hace muchos años fue usada para la adaptación cinematográfica de 1969 de ‘Goodbye, Columbus’, la novela escrita por Philip Roth. La película fue protagonizada por Ali MacGraw y Richard Benjamin.

Esta no sería la primera vez que Cole intenta vender la residencia, pues el año pasado estuvo disponible por $22 millones de dólares. Se desconoce cuánto será el precio que le pondrá ahora a la residencia, aunque hay que resaltar que él pagó $2.8 millones de dólares por el sitio en 1991.

Hace un tiempo el diseñador explicó que quería deshacerse de la mansión porque ya no era habitada por tantas personas, pues sus hijos ya eran mayores.

La propiedad incluye una casa principal de 12,000 pies cuadrados distribuidos en tres plantas con siete dormitorios, varios baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, oficinas, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

En el listado que estuvo disponible el año pasado, se ofrecía como “una magnífica casa colonial con entrada cerrada y a la que se llega a través de un largo y serpenteante camino”.

Hay que recordar que Clooney ya no tiene su residencia principal en Estados Unidos, desde hace varios años él y su familia se han afincado en una granja en Francia, la cual aseguran les ha ofrecido lo necesario para poder criar a sus hijos.

En una entrevista que dio a la revista ‘Esquire’, el acto de 64 años dijo: “Vivimos en una granja en Francia. Pasé buena parte de mi infancia en una granja, y de niño, odiaba la idea. Pero ahora, para los gemelos, es como si no estuvieran en sus iPads, ¿sabes?”.

