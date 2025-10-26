George Clooney no planea retirarse de la actuación: “No estoy listo”

El famoso actor George Clooney aseguró que no planea dejar la actuación luego de más de 40 años de carrera artística. Durante la premiere de la cinta ‘Jay Kelly’ en el festival del American Film Institute (AFI), en Hollywood, Clooney aseguró que no está listo para conformarse con lo que ha hecho en su carrera como actor.

“No estoy listo para mirar atrás y conformarme con lo que he hecho”, dijo el actor de 64 años a AFP.

El drama introspectivo de Netflix y dirigida por Noah Baumbach, “Jay Kelly” aborda la crisis emocional que sufre un reconocido actor, interpretado por Clooney tras 30 años de carrera.

La cinta cuenta con la actuación de Adam Sandler, quien interpreta al representante del protagonista, y Laura Dern, quien da vida a la jefa de prensa.

“Es sobre cada uno de nosotros y el sacrificio que haces cuando aceptas un trabajo allí, y no puedes estar junto a la gente que amas”, dijo Clooney con respecto al drama que protagoniza.

George Clooney, quien al igual que su personaje tiene una gran carrera artística, se siente afortunado por las personas que están en su entorno. “Así que no me siento tan aislado como él está”, dijo.

El actor, que está casado con la reconocida activista y abogada libanesa Amal Clooney, ahondó en su personaje. “Ver a alguien pasar de ser una joven estrella del cine a un hombre que ha hecho esto por muchos años, y observar como envejece en cámara, es interesante de ver”, dijo el actor de 59 años.

George Clooney, a diferencia de su personaje, se siente totalmente satisfecho con lo que ha logrado en su carrera y no hay nada de lo que se arrepienta.”No hay nada de mi trabajo pasado que mire atrás y piense ‘ojalá lo hubiera hecho diferente. Pero sí digo: ‘el tiempo corre, asegurémonos de aprovecharlo todo'”, comentó.

Aunque Clooney está satisfecho con su carrera, el actor ha tomado ciertas decisiones importantes. En marzo de este año Clooney reveló que se retira de las comedias románticas. “Mire, tengo 63 años. No intento competir con protagonistas de 25 años. Ése no es mi trabajo. Ya no hago películas románticas”, dijo el actor.

Sigue leyendo:

Katy Perry y Justin Trudeau confirman su relación en su primera aparición pública

Fallece a los 100 años June Lockhart, actriz de ‘Lassie’ y ‘Lost in Space’

“The Perfect Neighbor”: el escalofriante nuevo documental de Netflix que está cautivando al público