Marco Rubio asegura que el plan de paz para Ucrania fue escrito por Estados Unidos

El secretario de Estado, Marco Rubio, aclaró que el origen de una propuesta de paz de 28 puntos diseñada para finalizar el conflicto en Ucrania, después de que varios legisladores sembraran dudas al respecto.

A través de un mensaje publicado este domingo en su cuenta personal de la red social X, Rubio afirmó de que el plan fue redactado en Washington, la cual busca desmentir las informaciones previas que sugerían un origen ruso.

“La propuesta de paz fue redactada por Estados Unidos. Se ofrece como un marco sólido para las negociaciones en curso. Está basada en aportaciones de la parte rusa, pero también en aportes previos y continuos de Ucrania”, precisó Rubio.

La aclaratoria de Rubio se produce luego de que varios senadores, presentes en una conferencia de seguridad en Canadá, revelaran a la cadena CBS que el Secretario de Estado les había dicho lo contrario.

¿Qué afirmaron los senadores sobre la propuesta?

Según los informes, el senador independiente por Maine Angus King y el senador republicano por Dakota del Sur Mike Rounds indicaron que Rubio les había comunicado, mientras volaba hacia Ginebra, que la propuesta era simplemente una “lista de deseos” de los rusos y “no era el de la Administración” estadounidense.

El senador Rounds añadió que, si bien el gobierno quiere usarlo como base de las negociaciones, el documento parece “más escrito en ruso” que en inglés, según reportó CBS.

Las críticas se han centrado en la percepción de que el plan beneficia a Moscú. El senador King, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, fue tajante al respecto.

“Recompensa la agresión. Así de simple. No existe justificación ética, legal, moral o política para que Rusia reclame el este de Ucrania”, dijo King, quien comparó la propuesta con el Pacto de Múnich de 1938 entre Neville Chamberlain y Adolf Hitler, siempre según CBS.

Con información de EFE

