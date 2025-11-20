Trump aprobó plan de paz de 28 puntos entre Ucrania y Rusia, según informes

El presidente Donald Trump aprobó los 28 puntos de un plan de paz entre Rusia y Ucrania, así lo confirmó una fuente relacionada con el caso a CBS News.

La propuesta se remonta a una reunión presencial realizada el mes pasado en Miami. Según dio a conocer el medio Axios, Kirill Dmitriev, asesor de Vladimir Putin, redactó el documento junto con Steve Witkoff, enviado especial de Trump. Sin embargo, no contó con la participación de Ucrania.

Witkoff trabajó discretamente en la propuesta durante un mes, consultando a ambas partes para integrar sus comentarios, señalaron fuentes de la Casa Blanca. El encuentro entre los diplomáticos ocurrió poco después de que Washington impusiera sanciones al sector energético ruso en octubre.

Reportes de Axios, el Financial Times y The New York Times señalan que el plan exige concesiones significativas a Kiev: abandonar territorio, reducir su capacidad militar y entregar cierto armamento. Pese a que Ucrania ha aceptado congelar las líneas de batalla actuales como base para negociar, exige garantías de seguridad de Occidente.

¿Respalda Ucrania este plan de paz?

Pese a la aprobación confirmada por CBS News, no existe confirmación de que Ucrania respalde la totalidad del plan. El presidente Volodimir Zelensky, si bien reconoció el miércoles la necesidad de terminar el conflicto, recalcó que, desde su perspectiva, “no puede haber recompensa por hacer la guerra”.

Por su parte, Stephen Miller, subdirector de gabinete de la Casa Blanca, señaló que el tema es algo que “el presidente ha seguido poniendo en primer plano de nuestros objetivos de política exterior”.

Los informes sobre aprobaciones de planes de paz surgen luego de que las autoridades ucranianas reportaran un devastador ataque con misiles rusos en la ciudad de Ternopil, que dejó al menos 26 muertos, incluidos tres niños.

Este bombardeo coincidió con la llegada a Kiev del secretario del Ejército de EE. UU., Dan Driscoll, y la aprobación de un paquete de 100 millones de dólares para modernizar los sistemas de defensa Patriot ucranianos.

