Sujeto de Brooklyn que atacó a cuatro mujeres blancas con escupitajos es liberado al día siguiente

Un hombre fue arrestado la semana pasada luego de una ola de escupitajos por razones raciales contra cuatro mujeres blancas en Williamsburg, Brooklyn, pero fue liberado al día siguiente de su captura.

Identificado como Anthony Caines, de 45 años, que es afroamericano, fue detenido el 13 de noviembre luego de sus repulsivos actos de dos días, pero fue dejado en libertad el 14 de noviembre luego de declararse inocente de cargos que incluyen acoso agravado basado en raza o religión, de acuerdo con los documentos judiciales.

A Caines, cuyos antecedentes incluyen arrestos por violencia doméstica y desacato al tribunal, se le concedió la libertad supervisada, explicaron los funcionarios.

“Me sentí tan violada”, señaló una de las presuntas víctimas de Caines, que pidió el anonimato. “En mi cara, nada menos. Fue una locura, la verdad”.

La víctima en cuestión, una estudiante universitaria, quedo el shock cuando fue agredida afuera del 285 de Broadway a las 10:05 de la mañana del 11 de noviembre, informó New York Post.

Los documentos judiciales citan tres hechos similares, todos tuvieron lugar en Williamsburg el 11 y el 12 de noviembre, donde el acusado escupió silenciosamente directamente en las caras de las mujeres desconocidas que pasaban por su lado en la calle.

“Me tomó completamente desprevenida”, indicó la mujer. “Era de mañana y estaba medio dormida. Se acercó, me escupió y siguió, y pensé: ‘¿Qué me acaba de pasar? ¿Se supone que debo estar bien con esto y seguir con mi día?'”.

El segundo ataque sucedió menos de dos horas después, en la esquina de la avenida Bedford y la calle Grand. Un tercer ataque se produjo en la avenida Marcy y la calle South Fourth a las 10:40 de la noche.

El cuarto asalto ocurrió a la mañana siguiente a las 8:00 de la mañana afuera del número 186 de Grand Street.

Ninguna de las agresiones mencionadas resultaron en un cargo por delito grave, lo que habría mantenido a Caines bajo custodia.

“Esto es lo que sucede cuando el experimento de reforma de fianzas de Kathy Hochul y los experimentos religiosos de la izquierda permiten que los delincuentes violentos queden libres sin consecuencias“, manifestó el concejal Robert Holden (D-30). “Hasta que la Legislatura Estatal revierta estas desastrosas políticas, los neoyorquinos, especialmente las mujeres, seguirán siendo víctimas en nuestras calles”.

Sigue leyendo: