Alerta de salud: menores consumen más marihuana en Nueva York tras la legalización

El consumo de marihuana entre adolescentes se ha disparado en Nueva York tras años de descenso, luego de que el estado legalizara la marihuana en 2021, según muestran nuevas estadísticas.

Casi uno de cada cinco jóvenes menores de 21 años declara consumir cannabis (THC), según un informe publicado este mes por Smart Approaches to Marijuana. Los casos de intoxicación por marihuana se han disparado 70% entre los neoyorquinos menores de 19 años, pasando de 649 en 2021 a 1,104 en 2023, según datos del Sistema Nacional de Datos de Intoxicaciones citados en el informe.

Hasta el 95% de los casos de intoxicación en adolescentes involucraron comestibles. “Estas alarmantes cifras contrastan directamente con las afirmaciones de los defensores de la legalización, quienes aseguraban que la medida haría que las comunidades fueran más seguras”, comentó New York Post.

“Tenemos un número récord de jóvenes que consumen marihuana con regularidad. Tenemos cifras récord de hospitalizaciones por intoxicaciones causadas por estos comestibles. Y nuestros legisladores parecen no tener un plan”, criticó duramente Kevin Sabet, presidente de Smart Approaches to Marijuana.

El grupo aboga por lo que denomina medidas de “sentido común”, como etiquetas de advertencia, limitar la cantidad de comestibles y gomitas de marihuana que se venden y brindar más información sobre los niveles de THC en los productos.

“Los niveles de THC son altísimos. Esta no es la marihuana de Woodstock; la marihuana de hoy es mucho más potente que nunca”, explicó Sabet. “Nos hemos convertido en mejores cultivadores, básicamente. Y por eso la marihuana de hoy está modificada genéticamente para aumentar los niveles de THC y producir el efecto deseado”.

La legalización de la marihuana tampoco ha acabado con los fumaderos clandestinos. Un vacío legal ha permitido que los vendedores de marihuana sigan operando, a pesar de los esfuerzos policiales y los intentos del estado por cerrarlo. El alarmante informe estimó que en 2024 habría 3,000 vendedores, en comparación con sólo 275 puntos de venta legales de marihuana.

“No se está haciendo nada para detener esto”, declaró indignada Kathleen Kelley, madre de Nico, un joven de 17 años que falleció en 2023 tras consumir una sola calada de un porro con alta concentración de cannabis comprado en un establecimiento ilegal de la ciudad. “Tenemos estos estancos por todas partes, donde jóvenes de 17, 15 años, quién sabe qué edad, pueden entrar y comprar estas cosas”.

Alertas previas

Desde la legalización de la marihuana recreativa y médica en Nueva York en 2021 se han generado riesgos de salud y seguridad pública como incendios, homicidios, sobredosis mortales y robos violentos en tiendas y calles, y se ha facilitado el consumo en los menores de edad. Ya sea vapeando, vía comestibles o fumando directamente marihuana, los expertos recuerdan que el consumo excesivo puede dañar el cerebro en desarrollo de una persona joven.

También los pediatras han alertado que se han disparado las emergencias en los hospitales de Nueva York relacionadas con menores de edad que han consumido marihuana en sus diversas presentaciones, incluyendo golosinas.

NYC es la ciudad que más consume marihuana en el mundo, según el Cannabis Global Price Index 2023. Otro reporte destacó que cada vez más mascotas, especialmente perros, se están enfermando después de comer u olfatear accidentalmente productos que contienen marihuana que encuentran en la calle o en sus hogares en Nueva York.

