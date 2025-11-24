window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

8 de las mejores ofertas de Best Buy en este Black Friday

Best Buy reveló sus ocho ofertas más fuertes del Black Friday, con rebajas en televisores, Apple, laptops, audífonos y más, disponibles por tiempo limitado

Los modelos seleccionados del Apple Watch Ultra 2 (versión 2024) tendrán una rebaja de $200 dólares. Crédito: Mamun_Sheikh | Shutterstock

Por  Raúl Rodríguez Cota

Best Buy adelantó parte de su listado de ofertas más fuertes para este Black Friday, con rebajas considerables en televisores, videojuegos, dispositivos Apple, laptops y productos de audio.

La cadena destacó que varias de estas promociones estarán disponibles por tiempo limitado y únicamente mientras haya inventario.

1. Televisor TCL de 55 pulgadas con descuento de $160 dólares

Uno de los precios más llamativos es el del televisor TCL de 55 pulgadas de la serie F35, que baja a $169.99 dólares después de aplicar un ahorro de $160 dólares. El modelo es 4K LED e incluye funciones de streaming integradas.

Mira la oferta aquí.

2. Juegos seleccionados de EA Sports por $29.99 dólares

Best Buy también aplicó recortes de hasta $40 dólares en títulos selectos de EA Sports, dejando varios juegos deportivos recientes en $29.99 dólares después del descuento.

Mira las ofertas aquí.

3. Laptop HP OmniBook X Flip con ahorro de $420 dólares

La HP OmniBook X Flip de 16 pulgadas, equipada con procesador AMD Ryzen AI 5 y diseño 2-en-1, queda en $429.99 dólares tras una rebaja de $420 dólares. La tienda señaló que este es uno de los precios más bajos del modelo durante el año.

Mira la oferta aquí.

4. Apple Watch Ultra 2 con descuento de $200 dólares

Los modelos seleccionados del Apple Watch Ultra 2 (versión 2024) tendrán una rebaja de $200 dólares, colocándose como una de las ofertas más destacadas en dispositivos premium.

Mira las ofertas aquí.

5. iPhone 16 desbloqueado desde $549.99 dólares

La serie iPhone 16 desbloqueada tendrá precios que inician en $549.99 dólares, equivalentes a un ahorro de $50 dólares respecto al precio regular.

Mira las ofertas aquí.

6. Audífonos Sony WH-1000XM4 con ahorro de $190 dólares

Uno de los productos más populares en temporadas de descuentos, los Sony WH-1000XM4, bajan a $159.99 dólares luego de una reducción de $190 dólares.

Mira las ofertas aquí.

7. Lentes Ray-Ban Meta con 20% de descuento

Los modelos seleccionados de Ray-Ban Meta, conocidos por integrar cámara y funciones inteligentes, tendrán un descuento del 20%, dejando precios iniciales de $239.20 dólares.

Mira las ofertas aquí.

8. Aspiradora Shark inalámbrica con rebaja de $270 dólares

La aspiradora inalámbrica Shark queda en $229.99 dólares después de un descuento de $270 dólares, una de las ofertas más competitivas en artículos para el hogar.

Mira la oferta aquí.

