8 de las mejores ofertas de Best Buy en este Black Friday

Best Buy adelantó parte de su listado de ofertas más fuertes para este Black Friday, con rebajas considerables en televisores, videojuegos, dispositivos Apple, laptops y productos de audio.

La cadena destacó que varias de estas promociones estarán disponibles por tiempo limitado y únicamente mientras haya inventario.

1. Televisor TCL de 55 pulgadas con descuento de $160 dólares

Uno de los precios más llamativos es el del televisor TCL de 55 pulgadas de la serie F35, que baja a $169.99 dólares después de aplicar un ahorro de $160 dólares. El modelo es 4K LED e incluye funciones de streaming integradas.

Mira la oferta aquí.

2. Juegos seleccionados de EA Sports por $29.99 dólares

Best Buy también aplicó recortes de hasta $40 dólares en títulos selectos de EA Sports, dejando varios juegos deportivos recientes en $29.99 dólares después del descuento.

Mira las ofertas aquí.

3. Laptop HP OmniBook X Flip con ahorro de $420 dólares

La HP OmniBook X Flip de 16 pulgadas, equipada con procesador AMD Ryzen AI 5 y diseño 2-en-1, queda en $429.99 dólares tras una rebaja de $420 dólares. La tienda señaló que este es uno de los precios más bajos del modelo durante el año.

Mira la oferta aquí.

4. Apple Watch Ultra 2 con descuento de $200 dólares

Los modelos seleccionados del Apple Watch Ultra 2 (versión 2024) tendrán una rebaja de $200 dólares, colocándose como una de las ofertas más destacadas en dispositivos premium.

Mira las ofertas aquí.

5. iPhone 16 desbloqueado desde $549.99 dólares

La serie iPhone 16 desbloqueada tendrá precios que inician en $549.99 dólares, equivalentes a un ahorro de $50 dólares respecto al precio regular.

Mira las ofertas aquí.

6. Audífonos Sony WH-1000XM4 con ahorro de $190 dólares

Uno de los productos más populares en temporadas de descuentos, los Sony WH-1000XM4, bajan a $159.99 dólares luego de una reducción de $190 dólares.

Mira las ofertas aquí.

7. Lentes Ray-Ban Meta con 20% de descuento

Los modelos seleccionados de Ray-Ban Meta, conocidos por integrar cámara y funciones inteligentes, tendrán un descuento del 20%, dejando precios iniciales de $239.20 dólares.

Mira las ofertas aquí.

8. Aspiradora Shark inalámbrica con rebaja de $270 dólares

La aspiradora inalámbrica Shark queda en $229.99 dólares después de un descuento de $270 dólares, una de las ofertas más competitivas en artículos para el hogar.

Mira la oferta aquí.

