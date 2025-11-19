Target rebaja los precios de miles de artículos para promover las ventas en declive

Target Black Friday 2025 comienza con fuertes descuentos en miles de artículos de alimentación y productos para el hogar, en un intento por atraer clientes y revertir la caída de ventas bajo la dirección de su nuevo CEO. La cadena aplicará rebajas en 3.000 artículos clave, ayudando a las familias a estirar su presupuesto durante la temporada navideña.

Rick Gómez, director comercial de Target, explicó que estas ofertas navideñas en Target forman parte de un plan integral para ofrecer valor al consumidor. “Nuestro objetivo es brindar descuentos en Target especialmente en alimentos y hogar, en un momento en que los consumidores buscan maximizar su presupuesto”, afirmó.

El minorista ha registrado varios trimestres consecutivos de baja afluencia de clientes y caída en las ventas de productos discrecionales. Las promociones de Black Friday y Navidad en Target buscan incentivar tanto las compras en tiendas físicas como online, fortaleciendo la competitividad frente a Walmart y Amazon durante la temporada de compras.

Para mejorar su eficiencia, Target eliminó alrededor de 1.000 puestos corporativos y suprimió 800 vacantes, agilizando la toma de decisiones comerciales. Estas medidas, junto con los descuentos en Target para Black Friday, buscan equilibrar costos y modernización operativa, aumentando las oportunidades de crecimiento durante la temporada de ofertas navideñas.

Target refuerza su estrategia navideña con alianzas y tecnología

La compañía amplió su colaboración con Magnolia, la marca de Chip y Joanna Gaines, y con Starbucks, que ofrecerá una bebida navideña exclusiva en tiendas. Estas alianzas estratégicas buscan atraer clientes durante Black Friday 2025 y potenciar la experiencia de compra en los establecimientos Target.

Además, Target invertirá $5,000 millones de dólares en 2026, un 25% más que en 2025, destinados a remodelar tiendas, construir locales de gran formato y optimizar la cadena de suministro. También se incorporarán soluciones tecnológicas para mejorar la experiencia de compra online y en tienda, consolidando la estrategia de Target Black Friday y Navidad.

Bajo la dirección del CEO Brian Niccol, Target combina ofertas y promociones en alimentos y hogar, remodelaciones y alianzas estratégicas para atraer clientes. Estas acciones buscan incrementar las ventas en Black Friday 2025, fidelizar consumidores y garantizar un crecimiento sostenido a largo plazo.

Analistas destacan que los descuentos en Target son clave para consumidores con presupuestos ajustados. Las promociones permiten a las familias aprovechar ofertas navideñas en Target, reducir gastos y mantener la calidad de los productos adquiridos, potenciando así la relevancia de la marca en la temporada de fin de año.

Con esta estrategia integral de ofertas de Black Friday y Navidad en Target, la compañía espera recuperar liderazgo en el sector minorista, aumentar ventas y reforzar su reputación de valor para el consumidor, asegurando un cierre de año exitoso y preparando el camino para futuras temporadas.