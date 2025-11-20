Amazon inicia reembolsos de $1,500 millones tras acuerdo con la FTC sobre suscripciones al servicio Prime

Amazon inició el proceso de reembolsos automáticos por un total de $2,500 millones de dólares, para indemnizar a sus suscriptores del servicio Prime por acusaciones de prácticas engañosas. Los usuarios afectados deben cumplir una serie de criterios específicos para recibir hasta $51 dólares, mientras la plataforma implementa cambios en la gestión de sus membresías.

Por eso, para las personas que fueron suscritas a Amazon Prime sin su autorización, es momento de revisar su correo electrónico.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) acusó a Amazon de utilizar métodos engañosos para registrar a millones de clientes en las suscripciones de pago a Prime, al tiempo que dificultó el proceso de cancelación.

En septiembre, el organismo concluyó que Amazon tendría que pagar la indemnización de $2,500 millones, así como cesar las prácticas ilegales de inscripción y cancelación del servicio Prime, que incluye crear un botón claro que te permita cancelar la suscripción fácilmente, entre otros ajustes.

Amazon is required to pay $1.5 billion for refunds to customers affected by its unlawful Prime enrollment and cancellation practices. If you are eligible for an automatic refund, Amazon will send you an email between Nov. 12 – Dec. 24, 2025. Learn more: https://t.co/L2WE750KwE — FTC (@FTC) November 13, 2025

La postura de Amazon sobre su servicio de suscripción

En un comunicado emitido en octubre, el gigante de las ventas electrónicas declaró:

“Amazon y nuestros ejecutivos siempre hemos cumplido con la ley, y este acuerdo nos permite seguir adelante y centrarnos en la innovación para nuestros clientes. Nos esforzamos al máximo para que tanto la suscripción como la cancelación de la membresía Prime sean claras y sencillas, y para ofrecer un valor sustancial a nuestros millones de miembros Prime leales en todo el mundo. Seguiremos haciéndolo y esperamos con entusiasmo lo que ofreceremos a los miembros Prime en los próximos años”.

No obstante, Amazon ha comenzado a realizar pagos automáticos a los clientes afectados:

Sin embargo, no todo este total de $2,500 millones se destinará a los clientes. La FTC explicó que $1,000 millones serán para cubrir la sanción civil y los $1,500 millones restantes serán para los reembolsos a los consumidores, que cumplan con tres requisitos específicos:

Ser miembro de Amazon Prime en Estados Unidos

Estar inscrito mediante el proceso de registro automático de Amazon o haber intentado cancelar tu suscripción sin éxito , entre el 23 de junio de 2019 y el 23 de junio de 2025 y,

, entre el 23 de junio de 2019 y el 23 de junio de 2025 y, Haber utilizado menos de tres beneficios de Prime durante cualquier período de un año posterior a convertirte en miembro de Prime

Las personas que cumplan con estos tres requisitos, recibirás un reembolso topado por la FTC a $51 dólares.

AMAZON TO PAY $2.5 BILLION FOR PRIME SETTLEMENT 💰



Amazon reaches an agreement with the FTC for "duping" customers into enrolling in their Prime program



$1.5 billion will be paid back to over 35 million customers



Settlement is not live yet – will post here when it opens 🫡 pic.twitter.com/tykQxnIeEV — Price Errors (@Pricerrors) September 26, 2025

“Los consumidores elegibles están recibiendo las cuotas de membresía Prime reales que pagaron, hasta un máximo de $51 dólares, menos el importe de cualquier reembolso, crédito o contracargo ya devuelto”, explicó la FTC.

La FTC recomienda cobrar el cheque en un plazo de 60 días y aceptar el reembolso en un plazo de 15 días para que los fondos se depositen en una cuenta de PayPal o Venmo.

Las personas que prefieran un cheque deben ignorar el correo electrónico de Amazon para generar un cheque que se enviará a la dirección de envío predeterminada a su cuenta Prime. Los reembolsos continuarán hasta el 24 de diciembre.

Sigue leyendo:

– Vehículos usados en Amazon: la nueva alianza de Ford que está revolucionando la venta de autos

– Amazon despidió 660 trabajadores en Nueva York entre recortes masivos en EE.UU. por inteligencia artificial

– Amazon aclaró que el despido de 14,000 empleados no fue consecuencia de su situación económica