De la NBA a la MLS: Diego Luna fantasea con LeBron James como delantero del USMNT

Soñar no cuesta nada y precisamente eso hizo Diego Luna. El mediocampista de la selección de Estados Unidos aseguró que LeBron James en su mejor momento habría sido un delantero imparable para USMNT.

Durante una charla casual con un reportero de la cadena TMZ Sports en el Aeropuerto de Los Ángeles (LAX), Luna no dudó en señalar al “King” como el atleta que mejor encajaría en el equipo nacional de fútbol.

“LeBron, hombre, ponlo primero como delantero”, dijo con una sonrisa. “Marcaría goles a diestra y siniestra, se elevaría sobre los defensas y comandaría el campo. Honestamente, eso sería algo para ver”, explicó.

“En su prime, definitivamente sería un jugador. Sería una pesadilla para cualquier defensa”, matizó.

En un acto de fantaseo deportivo, el comentario de Luna se hizo viral en redes sociales y encendió un debate entre los internautas donde se especuló cómo sería el nivel de LeBron en caso de que se hubiese dedicado al fútbol.

LeBron James Would Be 'Baller' For USMNT In His Prime, Says Diego Luna | Click to read more 👇 https://t.co/lZug1Swqxa pic.twitter.com/qgbsX0vKMK — TMZ Sports (@TMZ_Sports) November 24, 2025

Diego Luna está siendo el motor creativo de la selección de Estados Unidos. El mediocampista de ascendencia mexicana se ha consolidado a sus 22 años, se ha consolidado como una de las jóvenes figuras más prometedoras del fútbol norteamericano.

Su carrera comenzó en El Paso Locomotive FC (2021-2022), pasó por el filial Real Monarchs y desde 2022 juega en Real Salt Lake, donde porta el dorsal 8. Se caracteriza por su creatividad ofensiva, capacidad de desequilibrio y visión de juego como interior izquierdo o mediocentro ofensivo

Luna debutó con la selección de Estados Unidos en enero de 2024 y ya suma más de 18 partidos y 4 goles. Su decisión de representar a Estados Unidos, pese a sus raíces mexicanas, generó debate, pero él ha explicado que se siente identificado con el proyecto del USMNT.



Sigue leyendo:

· Mauricio Pochettino explota contra la prensa tras el 5-1 de Estados Unidos sobre Uruguay

· Memes ridiculizan a Estados Unidos y enaltecen a México por conquista de la Copa Oro

· Amistoso entre Estados Unidos y Paraguay termina en batalla campal por un saque de banda [VIDEO]