Amistoso entre Estados Unidos y Paraguay termina en batalla campal por un saque de banda [VIDEO]

La selección de Estados Unidos derrotó 2-1 a Paraguay en un partido amistoso. No obstante, el encuentro disputado el pasado sábado en el Subaru Park terminó en una batalla campal gracias a un saque de banda.

Ya rondaba el minuto 91 y Estados Unidos ganaba 2-1 gracias a los goles de Gio Reyna y Folarin Balogun. En un saque de banda, el capitán de Paraguay, Gustavo Gómez, terminó peleando con Alex Freeman.

Gómez agarró el balón e inmediatamente Freeman fue a arrebatárselo. Ambos terminaron abrazados a la pelota forcejeando. Al más puro estilo del béisbol, las bancas se vaciaron y el caos se apoderó.

En las imágenes de la transmisión en vivo se pudo observar como algunos empujones y golpes llovían durante el altercado. En la secuencia no solo estaban involucrados los jugadores, también cuerpo técnico y entrenadores.

The end of USA vs. Paraguay got 𝐒𝐏𝐈𝐂𝐘 ⚔️ pic.twitter.com/LjkybUJA4B — B/R Football (@brfootball) November 16, 2025

Freeman, que acabó fuera del plano de la batalla campal, sufrió un pequeño golpe en la boca. Así se pudo observar luego de que las cámaras lo enfocaron tras la trifulca.

Al final, ambos equipos y cuerpos técnicos pudieron separarse, calmarse y reanudar los últimos minutos del partido que ganaron los dirigidos por Mauricio Pochettino.

Más allá del escándalo, el partido dejó buenas sensaciones para la selección de Estados Unidos. Reyna y Balogun fueron protagonistas en el marcador, mientras que Paraguay, pese a su esfuerzo, no encontró la fórmula para romper la defensa estadounidense.

Ahora la coanfitriona del Mundial 2026 enfrentará el 18 de noviembre en el Raymond James de Tampa Bay a su similar de Uruguay, que viene de empatar a cero goles con México.



Sigue leyendo:

· Gio Reyna comandó apretado triunfo de Estados Unidos ante Paraguay en amistoso en Philadelphia

· Jugadores de Colombia y Francia protagonizan brutal pelea en el Mundial Sub-17 [Video]

· Gio Reyna habló sobre el conflicto con Gregg Berhalter: “No fue completamente culpa mía”