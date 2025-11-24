Fundación Humanitaria de Gaza anuncia el fin de sus operaciones

La Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), apoyada por Israel y Estados Unidos, y la cual fue criticada por la ONU, anunció este lunes que concluyó su misión en la Franja de Gaza “tras haber distribuido más de 187 millones comidas gratuitas directamente a los civiles”.

La organización, desplegada en mayo en el territorio palestino tras dos meses de bloqueo humanitario total impuesto por Israel, recibió vivas críticas de la comunidad internacional.

“Gaza Humanitarian Foundation (GHF) anunció hoy el éxito de su misión de urgencia en Gaza tras haber distribuido más de 187 millones comidas gratuitas directamente a los civiles en el marco de una operación humanitaria récord que facilitó garantizar que la ayuda alimentaria llegue a las familias palestinas en seguridad y sin desvío por Hamas u otras entidades”, indicó en un comunicado

Más de mil muertos

Sus distribuciones de alimentos estuvieron marcadas por episodios de violencia que según la oficina de derechos humanos de la ONU dejaron más de 1,000 muertos cerca de sus centros.

La administración de Donald Trump elogió el trabajo de la GHF. “El modelo de GHF, en el que Hamas ya no podía saquear ni lucrarse robando la ayuda, fue clave para que el grupo se sentara a la mesa de negociaciones y se alcanzara un alto el fuego. Agradecemos todo lo que aportaron al pueblo gazatí”, declaró en redes sociales el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Piggot.

Mientras que el director John Acree, decclaró: “En un momento crítico, estamos orgullosos de haber sido la única operación de ayuda capaz de proporcionar comidas gratuitas de manera fiable y segura directamente al pueblo palestino de Gaza, a gran escala y sin desvíos”.

Con información de DW y EFE

Sigue leyendo: