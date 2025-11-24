Implicado en asesinato del alcalde Carlos Manzo dejó carta póstuma donde revela para quién trabajaba

El pasado 10 de noviembre, las autoridades encontraron los cuerpos de dos presuntos implicados en la muerte del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. La Fiscalía General de Michoacán presentó una carta póstuma que dejó uno de ellos en donde confesó trabajar para Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, presunto líder de la célula delictiva que planeó el asesinato, y a quien le dictaron prisión preventiva.

La Fiscalía de Michoacán en coordinación con la Fiscalía General de la República y otras agencias federales, informaron sobre el hallazgo de los cuerpos de Ramiro “N”, de 35 años y Josúe “N”, de 16, el 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan-Paracho, ambos presuntos implicados en el asesinato del alcalde Carlos Manzo, el 1 de noviembre.

Según las autoridades, Ramiro “N” dejó una carta póstuma, la cual fue encontrada por su pareja Paulina dentro de una maleta en una casa en el poblado de La Basilia, donde el hombre le había indicado que se escondiera.

El contenido de la misiva fue expuesto por la Fiscalía de Michoacán, informó el noticiero Aristegui, y revela que Ramiro presuntamente formaba parte de una célula criminal coordinada por Jorge Armando “N”, alías “El Licenciado”, y quien habría dado instrucciones para llevar a cabo el homicidio en contra de Carlos Manzo.

“Perdóname porque hice las cosas mal”

En la carta, el hombre se disculpa con su hija por mentirle porque no quería que supiera que “hacia las cosas mal”.

“Mija, cuando leas estas letras se te llenarán los ojos de agua, pero perdóname, porque hice las cosas mal, no andaba en nada del aguacate. Te mentí. Solo quería hacer algo para ustedes y te fallé, hice las cosas mal, ni tu ni nadie tiene la culpa de lo que hice, seguramente cuando leas esto, yo estaré muerto, porque nos van a querer silenciar. Cualquier cosa que me pase estaba trabajando para El Licenciado. Espero que me perdones y puedas decir la verdad, pero no lo hagas en Uruapan porque El Licenciado tiene comprada a toda la fiscalía”, según escribió Ramiro.

Información difundida por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, Ramiro “N” también formaba parte del chat en el que se planeó y coordinó la agresión en contra del alcalde de Uruapan. Además, este hombre reclutó a Josué “N” y Víctor Manuel “N”, quien disparó contra el alcalde y fue abatido.

En Uruapan, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, en coordinación con @FiscaliaMich y @SSeguridad_Mich, detuvieron a Jaciel Antonio “N”, identificado como reclutador de personas en… pic.twitter.com/1XbEfhSzXe — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 24, 2025

Detenien a otro sospechoso del ataque

Este lunes 24 de noviembre, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch informó sobre la detención de Jaciel Antonio “N”, alías “El Pelón” identificado como reclutador de personas en centros de rehabilitación para integrarlas a células delictivas.

“Labores de investigación señalan a Jaciel Antonio “N” como responsable de reclutar a dos personas que participaron en el homicidio de Carlos Manzo. Seguimos trabajando de manera coordinada para combatir la impunidad y detener a todos los responsables de este crimen”, indicó García en redes sociales.

Un juez sentenció a prisión preventiva a los ocho detenidos por la muerte del alcalde, entre ellos siete escoltas de Manzo y Jorge Armando “N” alías “El Licenciado”, quien es considerado como uno de los líderes de una célula delictiva que presuntamente planeó y ordenó el ataque contra el alcalde de Uruapan.

