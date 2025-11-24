Melania Trump recibió el árbol navideño de la Casa Blanca y retoma el liderazgo de las fiestas

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, recibió este lunes el árbol que encabezará las decoraciones navideñas de la Casa Blanca, un abeto Concolor de más de seis metros de altura procedente de una granja familiar en Míchigan.

El ejemplar, cultivado por la familia Korson en Sidney, fue seleccionado como ganador del concurso anual de la Asociación Nacional de Árboles de Navidad, lo que le otorgó el honor de ocupar el tradicional lugar de protagonismo en el Salón Azul de la mansión presidencial.

Foto: Jim Lo Scalzo / EFE

Melania salió a la entrada principal para presenciar la llegada del abeto, transportado en un carruaje tirado por caballos y escoltado por tres hombres vestidos de esmoquin. La primera dama lució un abrigo marfil de Christian Dior, zapatos de tacón a cuadros de Manolo y guantes rojos de cuero.

“Es un árbol bonito”, comentó ante las cámaras mientras posaba junto al abeto recién llegado.

Tras unos breves saludos a los conductores del carruaje y al equipo encargado del transporte, Melania regresó al interior de la residencia.

Foto: Julia Demaree Nikhinson / AP

La ceremonia fue más breve que la del año anterior, cuando Jill Biden había recibido el árbol acompañada de familiares y de personas afectadas por el huracán Helene, en un acto más extenso y cargado de simbolismo.

Este año, Melania Trump vuelve a asumir el rol de figura central de la Navidad en la Casa Blanca. Su oficina dirige nuevamente las decoraciones, los preparativos y los eventos vinculados a la temporada festiva, como ya ocurrió durante el primer mandato presidencial de Donald Trump.

Aquel periodo estuvo marcado por algunas controversias, incluida la filtración de audios en los que la primera dama expresaba su frustración por las exigencias y presiones asociadas a estas celebraciones.

Sigue leyendo:

• Se acerca Thanksgiving: 5 consejos para ahorrar en la compra de boletos de avión y hospedaje

• En fotos: el árbol del Rockefeller Center llegó a Manhattan y marcó el comienzo de la Navidad en Nueva York

• Así es el árbol que iluminará el Rockefeller Center en Navidad: tendrá 50,000 luces LED y la estrella de Swarovski