Residentes de NYCHA de El Bronx siguen sin gas tras derrumbe de un edificio

Los residentes, víctimas del derrumbe de un edificio hace casi dos meses en El Bronx, están angustiados por las dificultades que enfrentan para poder celebrar el Día de Acción de Gracias.

Los habitantes de las Mitchel Houses de Autoridad de Vivienda de la ciudad de Nueva York (NYCHA) en Mott Haven pueden seguir viviendo en sus apartamentos, pero sin gas. En cambio, la agencia les proporcionó una placa calefactora individual.

“Crecí aquí. Llevo aquí 47 años”, expresó Agnes Toro.

Para Toro, el hogar no está donde está el corazón, sino donde están los dolores de cabeza iniciando por los ascensores.

“Todos los días ocurre el mismo problema con ese ascensor: se estropea”, manifestó la mujer, agregando que hay un ascensor para 18 pisos.

Toro vive en el último piso y se ha encontrado con el mismo problema de hace dos meses, la falta de gas directo, no ha podido cocinar con gas desde el 1 de octubre, y el Día de Acción de Gracias está cada vez más cerca.

“Tuve que gastar mi dinero para comprar algo para preparar el pavo. Quemadores extra. Y arroz para prepararles la cena a los niños“, explicó Toro.

“No tenemos nada. Tenemos un plato caliente. Un plato caliente no nos va a ayudar. Sobre todo, mira, tenemos que celebrar el Día de Acción de Gracias. ¿Cómo vamos a hacerlo?”, agregó la residente Jessica Rivera.

A los vecinos de Mitchel Houses le encantaría compartir su agradecimiento el jueves, pero en vez de eso comparten su frustración, todavía deben pagar el alquiler, aun con la falta del servicio de gas, informó ABC 7 NY.

“¿Dan una tarjeta de regalo de $15 dólares? Eso es como una bofetada en la cara para nosotros“, apuntó Diana Hernández.

NYCHA distribuyó tarjetas de regalo, más de 1,000 placas eléctricas y más de 1,000 ollas de cocción lenta luego de que una supuesta fuga de gas causara una explosión y el colapso parcial del edificio, cortando el servicio de gas directo cuando los residentes más lo necesitan.

Asimismo, la administración del edificio ha puesto avisos en todo el complejo, solicitando disculpas por las molestias constantes y avisando a sus residentes que para solucionar el problema deben cambiar todas las tuberías en todo el complejo de viviendas.

A los vecinos les resulta bastante difícil ver la luz de esperanza al final del túnel.

En este sentido, NYCHA escribió en parte lo siguiente: “Las interrupciones del servicio de gas y los trabajos de restablecimiento son una cuestión de seguridad pública e involucran a múltiples actores y pasos”.

Aparentemente, lo único que se servirá para los residentes el día de Acción de Gracias es el recordatorio constante, de la lona azul que cubre la parte del edificio que se derrumbó, sin ninguna señal clara de cuándo sus vidas volverán a la normalidad.

