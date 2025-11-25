250 personas quedaron sin hogar: incendio esperando Thanksgiving en Nueva York

Unos 250 residentes perdieron su hogar por el incendio que arrasó un complejo de apartamentos en Mount Vernon, informaron las autoridades de la Oficina de Gestión de Emergencias (OEM) de esa ciudad en el condado Westchester de Nueva York.

Aunque milagrosamente no hubo víctimas graves, las autoridades informaron que 150 personas necesitaron refugio de inmediato, y se cree que entre 75 y 100 más se encuentran de viaje, detalló NBC News.

El incendio comenzó la madrugada del domingo en la cocina de un piso superior, según el Departamento de Bomberos de Mount Vernon. Las llamas se descontrolaron y todo el edificio 30 Cottage Ave, de más de 100 unidades, tuvo que ser evacuado. Los principales daños se concentran en dos pisos, pero todas las demás plantas sufrieron daños por agua.

“Saqué a mi familia, subí corriendo las escaleras y les avisé a mis padres, que viven un piso arriba”, dijo el residente Erick Espinal. “Nos quedamos en el edificio al menos 10 ó 15 minutos, simplemente diciendo a todos: “¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuera! ¡Tocando puertas!”. Y agregó: “No creo que vuelva a ser mi hogar”, dijo Espinal. “No con este tipo de daños”.

No creo que vuelva a ser mi hogar" Erick Espinal – Residente desplazado por incendio en NY

“Encontraron un intenso fuego saliendo del 7mo piso, del lado de la avenida Cottage”, dijo el jefe de operaciones, Juan Peralta. “También había dos víctimas (madre e hija) en la ventana, donde fue necesario rescatarlas… las sacaron por la escalera a través de la ventana”.

¿Cómo ayudar a las víctimas?

“Son las fiestas y éste es un evento catastrófico para muchas familias. Queremos hacer todo lo posible”, dijo a News 12 Bernesta Benjamin, residente de Mount Vernon.

La alcaldesa de Mount Vernon, Shawyn Patterson-Howard, informó que la ciudad se había puesto en contacto con unas 50 iglesias para enviar ropa y alimentos. “En medio del hollín y las cenizas de este incendio, seguimos brillando como un diamante. Agradezco la resiliencia y la unidad demostradas”, afirmó.

“Estamos brindando apoyo de salud mental en caso de desastre, refugio, alimentos y ropa”, dijo Stephanie Dunn Ashley, directora ejecutiva de la Cruz Roja Americana, capítulo del área metropolitana de Nueva York Norte, citada por CBS News.

Holmes Elementary School está sirviendo como un refugio masivo con asistencia de Servicios Sociales, según la OEM. Esto incluye el Día de Acción de Gracias, cuando las autoridades esperan ofrecer una cena festiva a las víctimas del incendio. Para información sobre donaciones y otra formas de ayuda consulte aquí y en la Cruz Roja de la zona.