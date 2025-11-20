Triste final: anciana de 90 años sobreviviente de cáncer muere al quemarse su hogar en Nueva York

Alice Johnson, mujer de 90 años, falleció en un incendio que arrasó un edificio residencial en El Bronx (NYC) la noche del martes.

Las llamas se desataron en el 2do piso de un edificio de apartamentos de dos plantas ubicado en 722 E. 168th St, en la intersección de Boston Road y Forest Avenue, East Tremont, alrededor de las 8:53 p.m. del martes, detalló Daily News.

Aproximadamente 60 bomberos y paramédicos se desplazaron rápidamente al lugar y extinguieron el fuego casi una hora después, a las 9:36 p.m., indicaron las autoridades. Pero Johnson fue encontrada dentro del edificio y la declararon muerta en la escena, según el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

No está claro el origen del incendio. Los vecinos describieron a la víctima como una persona muy querida en la comunidad. “Era una mujer piadosa, temerosa de Dios, muy amigable y muy conocida en la comunidad”, expresó a New York Post Dorita Joseph, vecina de la nonagenaria durante más de 25 años.

Johnson era nativa del estado Georgia y se mudó a la ciudad de Nueva York cuando tenía 17 años; dedicó su vida a la enseñanza y una vez se postuló para un puesto en la Asamblea estatal, dijeron amigos y familiares el miércoles. Además sobrevivió al cáncer de pulmón hace unos años.

Esta tragedia se produjo tras una semana en la que la ciudad fue devastada por cinco incendios residenciales con víctimas mortales, en Queens, Brooklyn, El Bronx, el Upper East Side de Manhattan y Roosevelt Island.

Cuatro de las cinco víctimas eran neoyorquinos mayores, de entre 70 y 80 años, y todas fallecieron en fuegos que se originaron en sus apartamentos. Al menos dos de las viviendas estaban repletas de objetos, lo que sube el riesgo de incendio y dificulta la labor de los bomberos.

Además el 8 de noviembre Patrick Brady, veterano del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) con 11 años de servicio, murió como un héroe combatiendo un incendio en Brooklyn. Sus lazos con FDNY eran profundos: sus dos hermanos, Jimmy y Brian, son bomberos, y también tenía primos y tíos que lo son.

Previamente, en la vecina Nueva Jersey, dos adultos y tres niños fallecieron en un incendio residencial avivado por los fuertes vientos que azotaron la región la noche de Halloween. A principios de octubre dos adultos y tres niños también murieron al quemarse su hogar en Albany, capital de Nueva York.

n mayo un padre y sus dos hijos menores de edad, ambos autistas, murieron en un incendio residencial en Goshen (NY). También ese mes una pareja de ancianos logró salvar su vida al incendiarse su hogar en Long Island (NY), pero su hijo murió en la tragedia. Además, un padre murió y su esposa y dos niñas resultaron gravemente heridas al incendiarse su hogar de madrugada en Nueva Jersey.

En abril una niña de 9 años murió en un fuego doméstico que además dejó heridos a dos menores en Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey. También ese mes un hombre de 88 años y una mujer de 72 murieron y más de dos docenas de residentes fueron desplazados de madrugada tras un incendio en un edificio de ancianos de gran altura en North Bergen (NJ). A fines de marzo el dueño de un santuario de gatos en Long Island (NY) murió cuando se quemó el refugio animal que mantenía. Un número indeterminado de felinos fallecieron también.

En junio de 2024 una hispana y su hijo murieron en incendio que dejó docenas de personas sin hogar en New Rochelle (NY). En marzo de 2023 tres adultos y un niño inmigrantes de Guatemala y otro menor nacido en EE.UU. fallecieron en un voraz incendio en el condado Rockland de Nueva York.