Alejandro Fernández desata polémica tras ser captado en mal estado durante concierto

Alejandro Fernández volvió a desatar polémica debido a que nuevamente fue señalado de tener posibles problemas con su consumo de alcohol. Esto luego de que hace unas horas comenzó a circular en redes sociales un video en el que se aprecia al cantante mostrando un comportamiento inusual durante uno de los conciertos que ofreció en Querétaro.

En el material, se puede ver el evidente mal estado del intérprete, situación que llamó la atención de varios asistentes al show, quienes aseguran que estaba tan borracho que no solo tuvo dificultades para cantar, sino que también parecía desorientado y con náuseas.

Como era de esperarse, las acusaciones de que el hijo de Vicente Fernández salió al escenario en estado de ebriedad no se hicieron esperar, generando toda clase de reacciones divididas, pues mientras algunos lo criticaron, otros manifestaron su preocupación por la salud del artista.

Cabe mencionar que lo que más destacó de la presentación de Alejandro Fernández en el Palenque de la Feria Ganadera de Querétaro, fue su supuesto estado de embriaguez.

Y es que, según reportan algunos medios, a varios asistentes les llamó la atención que desde su entrada al escenario, algo en él lucía “extraño”, asegurado que a medida que avanzaba el espectáculo, más personas pudieron notar comportamientos inusuales que incluían movimientos inestables, mirada perdida y dificultad para pronunciar frases completas.

Sin embargo, la escena que más se viralizó fue cuando durante una pausa musical Alejandro mostró un evidente malestar y estuvo a punto de vomitar frente al público. Sin embargo, aunque logró contenerse, no pudo evitar verse desorientado, tratando de mantener el equilibrio y arrastrando las palabras.

Gracias a que el video se volvió viral, Alejandro Fernández fue blanco de burlas y críticas. No obstante, también hubo quienes expresaron su inquietud, recordando que esta no es la primera vez que ‘El Potrillo’ es acusado de salir a dar un concierto presuntamente bajo los efectos del alcohol.

