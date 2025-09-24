América Guinart sobre su pasada relación con Alejandro Fernández: “Andaba con otra”

Alejandro Fernández y América Guinart comenzaron su historia de amor en el año 1992, cuando se casaron. Además, tuvieron tres hijos en común: Álex, América y Camila, pero cuando todo parecía ir bien, las cosas fueron cambiando. Ella indicó que cuando comenzó a ser más reconocido el cantante, dio un cambio que ella jamás imaginó, ya que no era la misma persona del inicio y más adelante se enteró de que estaba con otra.

“Él ya viajaba, empezó a ser muy famoso, se rodeaba de amigos solteros que viajaban con él, estaba desfasado… Me sentía sola, decepcionada por cosas que él me prometió. Él empezó a cambiar, no era el mismo con el que yo me casé… Tuvimos un momento en que me dijo: ‘Quiero que tengamos otro hijo’. Estábamos bien en ese momento, me embaracé de las gemelas y ya casi al final del embarazo yo me enteré de que, desde hacía no sé cuánto, él ya andaba con otra“, contó en Loretta y Más.

Guinart y Fernández tuvieron unas gemelas y cuando cumplieron cuatro meses de nacidas, ella tomó la determinación de separarse del cantante. Y es que no lo hizo antes porque los últimos meses de su embarazo fueron bastante delicados y debía estar en reposo absoluto por el bienestar de las tres.

La madre de las gemelas de Alejandro contó que fue bastante complejo y tuvo que mantenerse acostada para estar tranquila y así sobrellevar la situación: “Los primeros meses estuve en cama porque tenía desprendimiento de placenta y amenaza de aborto, y los últimos me dio preeclampsia y corría riesgo mi vida y la de las niñas”.

América se vio bastante delicada de salud cuando estaba a punto de dar a luz y en ese momento tan difícil se cuestionó muchas cosas, considerando lo que estaba bien y lo que no para sus hijos y lo que les estaba enseñando en una situación como la que ella venía atravesando.

“Como me vi a punto de morir en el quirófano, dije: ‘Nada más tengo una vida, no sé cuánto la voy a vivir, cómo la quiero vivir: llorando todos los días, perdonando toda la vida, o esperando a alguien que me aprecie más desde otro punto de vista y yo no tenga que pasar esto’. Luego (pensé): ‘Vienen dos niñas mujeres, qué va a pasar con esas niñas mujeres, qué van a ver, qué van a buscar. Mi hijo hombre qué va a ver, cómo va a ser con su esposa, qué van a ver sus hijos’, me fui a lo mejor muy allá“, explicó.

