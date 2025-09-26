Alejandro Fernández aclara el beso viral de doña Cuquita con otro hombre

Hace algunos días, Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, se viralizó en diversas plataformas tras salir besándose con un hombre en la boca, lo que para algunos indicaba que aparentemente ella ya habría encontrado nuevamente a su media naranja. Por ello, en el programa “El Gordo y La Flaca” entrevistaron a Alejandro Fernández y le preguntaron por su mamá.

El cantante se encontraba comiendo y, al salir de un restaurante en Los Ángeles, aprovechó para bromear con la pregunta que le estaban haciendo y dijo que esperaba que esa persona con la que ella salía besándose tuviese una buena posición económica: “Ojalá y que sea bien billetudo (adinerado)“.

El intérprete de “Me dediqué a perderte” luego tomó una postura más seria al declarar de quién se trataba la persona con la que su madre aparecía en un video y explicó que se trata de un familiar bastante cercano, al que ella incluso ve como una figura paterna: “Es mi tío, es el hermano mayor de mi mamá, es como su papá”.

América es una de las hijas mayores del cantante y mencionó que no llegó a ver el video que se encuentra en todas las plataformas y que tras ese hecho fue que se volvió tendencia y comenzó a ocupar los principales titulares del mundo del entretenimiento, siendo así como la acusaron de querer rehacer su vida sentimental, cuando este no es el caso: “No lo vi, pero todo el mundo me dijo: ‘Tu Cuquis tiene novio’. Mi papá se murió de risa”.

Agregó que no entiende la razón del escándalo, dado que entre todos ellos están acostumbrados a ser así: “Somos una familia súper cariñosa, súper besucona, entiendo que se confundiera, pero a todos nos dio mucha risa, seguro fue de ladito, pero en mi familia es normal. Entiendo la confusión, pero son costumbres”.

La nieta de Doña Cuquita no quiso terminar su intervención sin antes explicar que no tendría ningún inconveniente si la viuda de Vicente Fernández quisiera estar con otro hombre luego de varios años de su fallecimiento: “Si es feliz, obviamente, ella está contenta ahorita; si quisiera tener novio, está bien; y si no, también”.

