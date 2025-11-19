Aerolínea Blue Islands se declara en bancarrota y deja a sus pasajeros varados 

La aerolínea regional Blue Islands, con base en las Islas del Canal, entró en un proceso de liquidación y suspendió de inmediato todas sus operaciones, dejando a miles de pasajeros sin posibilidad de viajar y provocando un fuerte impacto en la conectividad aérea de la región.

La medida se anunció a través de las redes sociales de la aerolínea tras varias semanas de incertidumbre financiera.

Colapso financiero y deudas millonarias

De acuerdo con ITV News, el Gobierno de Jersey confirmó que Blue Islands le debe 9,1 millones de libras entre préstamos otorgados durante la pandemia y los intereses acumulados. Las autoridades señalaron que la aerolínea buscó opciones de inversión y compradores, pero ninguna negociación prosperó, por lo que la administración decidió conducir a la compañía hacia la liquidación.

Según la misma fuente, la empresa ya arrastraba problemas financieros desde la crisis del COVID-19, periodo en el que recibió apoyo público para mantener las rutas entre Jersey, Guernsey, Southampton y otros destinos regionales del Reino Unido.

Miles de pasajeros afectados

La suspensión inmediata de operaciones dejó a cientos de pasajeros atrapados en aeropuertos de la región. Incluso, la misma compañía advirtió a los mismos a no acudir al aeropuerto sino tenían una forma de viajar por otro medio. Información publicada por Yahoo Finance indica que más de 1.200 personas quedaron varadas el mismo día del anuncio, mientras que más de 12.000 tenían vuelos reservados para fechas posteriores, todos cancelados sin posibilidad de reubicación automática.

A raíz de la situación, aerolíneas competidoras han comenzado a ofrecer “tarifas de rescate” para ayudar a los viajeros que debían regresar a las Islas del Canal o trasladarse al Reino Unido. Estas tarifas especiales buscan absorber parte de la demanda repentina generada por la caída de Blue Islands.

Impacto en la región y reacción de las autoridades

Según ITV News, el Gobierno de Jersey aseguró que su prioridad inmediata es garantizar rutas alternativas, especialmente las de carácter esencial, y que se están evaluando mecanismos de apoyo temporal mientras se reconfigura el mercado aéreo regional.

La aerolínea no emitió un comunicado detallado antes de la suspensión, más allá de confirmar la entrada formal a liquidación. Aún no está claro qué ocurrirá con los trabajadores, los reembolsos pendientes y los acuerdos de servicio público previamente financiados por el gobierno.

