Aumenta la venta de Biblias en EE.UU. ¿Por qué son populares a pesar de la pérdida de fe?

A pesar de la disminución del interés religioso en EE.UU., la venta de Biblias en el país ha registrado un aumento espectacular del 11% en el periodo enero-septiembre de este año, respecto al 2024, con más de 18 millones de ejemplares vendidos, un reflejo de la persistente búsqueda de consuelo y claridad espiritual en una era dominada por la incertidumbre. Por ello, muchos estadounidenses todavía aman consultar el ‘Buen Libro’.

Solo en septiembre, se reportó la venta de 2.4 millones de ejemplares vendidos, como reacción al impacto del asesinato del activista cristiano conservador Charlie Kirk, según datos de Circana, una empresa que monitorea las ventas de libros.

“Las ventas de Biblias han crecido de forma constante en EE.UU. desde 2021 y han alcanzado récords anuales de ventas sin precedentes desde 2022”, declaró Brenna Connor, analista del sector en Circana BookScan, a RNS en un correo electrónico. “2024 marcó el máximo en 20 años en ventas de Biblias en EE.UU., y 2025 va camino de superar estos niveles, lo que subraya el creciente interés por el contenido religioso entre los consumidores estadounidenses”.

Entre los formatos más populares se encuentran una versión económica de la Biblia Estándar en Inglés —la más vendida, según Circana—, la Biblia de Aventuras para niños y la Biblia ‘Ella Lee la Verdad’, llamada así por una comunidad en línea de mujeres que estudian el texto. También destaca una edición especial de regalo en color rosa, con letra gigante, versión King James, que ha sido popular desde hace años.

Incluso, Donald Trump ganó más de 1.3 millones de dólares el año pasado por promocionar una Biblia patriótica que lleva el nombre de la canción ‘God Bless the USA’ del cantante de country Lee Greenwood.

¿Quiénes compran más Biblias en Estados Unidos?

Si bien las editoriales pueden rastrear cuántas Biblias se venden, no tienen información demográfica de los compradores. Sin embargo, Tim Wildsmith, exministro universitario convertido en autor y YouTuber bíblico, considera que en los últimos cinco años, desde la pandemia, hasta el entorno polarizado de la actualidad han provocado un aumento en las ventas:

“Una parte de mí se pregunta si la gente simplemente busca algo que les ayude a tranquilizarse, esa búsqueda espiritual de paz, como quiera llamarlo”, dijo.

En la librería Christian Connection de Sycamore, Illinois, al oeste de Chicago, la versión más popular es la Nueva Traducción Viviente, por contar con ediciones compatibles con una nueva aplicación de Tyndale, la editorial de la NLT. Destaca porque es fácil para leer y su aplicación, Filament, proporciona material adicional para comprender el texto, explicó Kelli Malm, quien dirige la tienda.

“La gente busca la legibilidad, sobre todo si son cristianos nuevos, y si son jóvenes, pueden usar una aplicación”, dijo. “Es algo obvio para la gente: tienen una Biblia y la llevan consigo, y no tienen que usar necesariamente la Biblia de estudio grande”. También reconoció que al menos un comprador reconoció que la muerte de Kirk lo impulsó a regresar a la iglesia, dijo.

Colton Burkhart, estudiante de primer año de la Universidad de Wisconsin-Whitewater, compró una Biblia de Estudio MacArthur el año pasado tras desgastar la edición anterior. La tiene llena de pestañas de colores para ayudarle a encontrar diferentes temas y lleva una tabla con códigos de colores para facilitar su consulta. Es a tercera que compra y dijo también que intentó estudiar el texto en en su teléfono, pero le resultó demasiado complicado.

The Holy Bible:



– 1500 years

– 66 books

– 42 authors

– 0 contradictions

– 63779 cross-references



Incredible. pic.twitter.com/R3ZCRz0GjN — Adam | Faithful Messenger (@Adam_FaithfulM) October 26, 2025

“Necesito algo que realmente pueda leer”, dijo, y agregó que le gusta escribir notas y resaltar los versículos que ha leído.

Amy Simpson, editora de Biblias de Tyndale House Publishers, comentó que la compañía vende cientos de ediciones diferentes, a menudo en diferentes colores. Si bien, reconoció que ningún tipo en especial impulsa el crecimiento de las ventas, en general el número es significativo, por lo que las editoriales publican diferentes versiones para atraer a personas de todas las edades.

Nuevas ediciones para el público más joven

Y tener tantas ediciones de la Biblia ha facilitado que las editoriales puedan satisfacer la demanda, afirmó Melinda Bouma, vicepresidenta de HarperCollins Christian Publishing y editora de la Biblia para Zondervan. Agregó que las ventas han aumentado, incluidas las infantiles. Como resultado, la Biblia de Estudio NVI, que lleva 40 años en el mercado, ha experimentado un crecimiento y recientemente superó los 10 millones de ejemplares vendidos.

La Biblia de Jesús, dirigida a la generación Z, también está teniendo éxito, afirmó Bouma. Con datos que muestran un renovado interés en la fe entre los jóvenes.

El informe anual ‘Estado de la Biblia’ de la Sociedad Bíblica Americana reveló que aproximadamente el 41% de los estadounidenses se consideran ‘usuarios de la Biblia’, que implica que han leído al menos tres veces al año fuera de los servicios religiosos. Esto representa un aumento con respecto al 38% del año pasado, pero una disminución con respecto a 2021, cuando el 50% de los estadounidenses se encontraban en esa categoría.

Finalmente, el informe revela que el 36% de compradores allecayfsla Generación Z y el 39% de los millennials calificarían como usuarios de la Biblia, lo que representa un aumento para los millennials con respecto a 2024, cuando el 30% se identificó como usuarios de la Biblia. Solo 1 de cada 5 estadounidenses calificaría como lo que la Sociedad Bíblica denomina “comprometidos con las Escrituras”, lo que implica que la Biblia ocupa un lugar importante en sus vidas.

Jennifer Holloran, presidenta de la ABS, dijo que es una gran responsabilidad de administrar este momento, no solo para educar sino para acompañar a los nuevos lectores de la Biblia a lo largo de un viaje de descubrimiento, sirviendo como intérpretes y compañeros en este momento crucial”, dijo a RNS.

Una encuesta de Gallup publicada el 13 de noviembre concluyó que menos de la mitad de los estadounidenses (49%) reconocen la importancia de la religión en sus vidas, un reflejo del un continuo declive documentado en la religiosidad.

Wildsmith reconoce que empezó a escuchar que la gente compraba más Biblias durante la pandemia. Así que empezó a reseñar Biblias en YouTube con la esperanza de ayudar a los espectadores a encontrar una que les funcionara. Su primera reseña, de una Biblia Crossway ESV Heirloom de una sola columna y tamaño personal, obtuvo más de 18,000 visualizaciones, por lo que decidió convertirse en streamer. Ahora tiene más de 250,000 seguidores y más Biblias para reseñar.

