Black Friday en Target: la PlayStation 5 baja $100
La PlayStation 5 baja $100 en Target por Black Friday y varias versiones de la consola entran en oferta con precios que no se ven todo el año
Si estás anhelando comprar un PlayStation 5 (y te entendemos), las rebajas en Target se perfilan como tu mejor oportunidad del año: $100 menos en cada consola, gracias al Black Friday.
A través de su sitio web, la cadena minorista mantiene activa una promoción en la que cada consola, incluyendo sus versiones limitadas, presentan la jugosa oferta. Pero si te estás animando, más vale que no tardes, porque los precios están disponibles hasta agotarse el stock.
Te compartimos una lista detallada de cada consola, su precio original, el descuento aplicado y su costo final durante la venta.
Las consolas de PlayStaton 5 que valen $100 menos en Target por Black Friday
1. PlayStation 5 Pro
La consola más potente de Sony, pensada para jugadores que buscan mayor rendimiento y soporte avanzado para títulos de nueva generación.
- Precio original: $749.99
- Descuento: $100
- Precio de oferta: $649.99
2. PlayStation 5 (Slim)
La versión delgada de la PS5, con diseño renovado y el mismo rendimiento que la edición estándar.
- Precio original: $549.99
- Descuento: $100
- Precio de oferta: $449.99
3. PlayStation 5 – Edición Digital
Modelo sin unidad de disco, ideal para quienes compran juegos en formato digital.
- Precio original: $499.99
- Descuento: $100
- Precio de oferta: $399.99
4. PlayStation 5 Edición Digital (Slim)
La variante Slim sin lector de discos, con diseño compacto y gran demanda durante la temporada.
- Precio original: $499.99
- Descuento: $100
- Precio de oferta: $399.99
5. PlayStation 5 – Paquete Ghost of Yōtei (edición limitada)
Pack especial con diseño temático y contenido exclusivo del juego Ghost of Yōtei.
- Precio original: $599.99
- Descuento: $100
- Precio de oferta: $499.99
6. Paquete PlayStation 5 – NBA 2K26 (con disco)
Bundle que incluye la consola y el juego NBA 2K26 en formato físico.
- Precio original: $549.99
- Descuento: $100
- Precio de oferta: $449.99