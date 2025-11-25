Cena de Acción de Gracias: ¿Qué ingredientes costarán más este año?

A medida que el Día de Acción de Gracias se acerca, los precios de los alimentos básicos, desde el pavo hasta las latas de salsa de arándano, han aumentado sus precios de manera importante, con un 4.1% de incremento interanual promedio, según Datasembly y el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA en inglés).

Mientras tanto, las granjas avícolas de todos los tamaños en el país alistan su venta más importante del año. Una de ellas es Old Brick Farm, al oeste de Detroit, donde su propietario, Larry Doll cría pollos, pavos y patos, en un negocio familiar que se ha extendido durante cinco generaciones.

El granjero reporta que tuvo suerte esta temporada, gracias a que no registró casos de gripe aviar, en medio de un brote que ha atado a más de 2 millones de pavos en el país, en los últimos tres meses. También logró evadir el contagio de metapneumovirus aviar, que provoca que los pavos pongan menos huevos.

“Trato de mantener la operación lo más limpia posible, y no traer otros animales de otras granjas también ayuda a mitigar ese riesgo”, dijo el propietario a la The Associated Press. Sin embargo, el impacto de estas enfermedades a nivel nacional ha reducido la población de pavos a su nivel más bajo en 40 años este año. En su caso, el criadero donde obtiene los polluelos para abastecerse tenía menos aves disponibles este año.

Planea pedir otras 100 crías pronto, aunque no llegarán hasta julio: “Si no haces tu pedido con anticipación, no lo recibirás”, dijo.

Los precios que variarán para la cena de Acción de Gracias

Según el USDA espera que la disminución de la población de pavos provoque un aumento del 44% en los precios mayoristas este año. Sin embargo, muchas tiendas ofrecen pavos con descuento o incluso gratis para mitigar el posible impacto en los presupuestos para las cenas de Acción de Gracias.

Esto a pesar del incremento en los precios mayoristas del pavo desde agosto. En la segunda semana de noviembre, las gallinas congeladas de 8 a 16 libras promediaban un costo de $1.77 por libra, un 81% más que en el mismo período del año anterior, según Mark Jordan, director ejecutivo de Leap Market Analytics, que analiza el comportamiento de los mercados avícola y ganadero.

Además de los virus aviares, el aumento de la demanda por los consumidores ha provocado un alza de precios de estas aves por la temporada. Pero también, los precios de la carne de res subieron un 14 % en septiembre en comparación con el año pasado, aseguró Jordan.

“Una gran parte de la población mira los cortes de carne y dice: ‘No puedo o no quiero pagar $30 dólares por libra’”, explicó.

Crédito: Graphic by Kevin S. Vineys | AP

Pavos más baratos, ¿cenas más caras?

Pero incluso si el costo del ave es más barato que el año pasado, los ingredientes para preparar el resto del festín podrían aumentar también, porque por ejemplo, los aranceles al acero importado incrementan los precios de los productos enlatados.

Al 17 de noviembre, una canasta con 11 productos básicos para el Día de Acción de Gracias, que incluyen: un pavo congelado de 10 libras, 10 papas Russet, una caja de relleno y latas de maíz, frijoles verdes y salsa de arándanos tenía un costo de $58.81, un 4.1% más que el año pasado, según Datasembly, una empresa de investigación de mercado que analiza los precios semanales en 150,000 tiendas estadounidenses.

Esta cifra es superior al aumento promedio de precio de los alimentos que se consumen en casa, que reportó un incremento del 2.7% en septiembre, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, en inglés).

Datasembly reportó una disminución del 2% en el precio minorista de un pavo de 10 libras al 17 de noviembre.

La Federación Estadounidense de Oficinas Agrícolas, que registra el comportamiento de compradores voluntarios en los 50 estados para evaluar los precios, reportó que el costo de una cena de Acción de Gracias para 10 personas costaría $55.16 este año, un 5% menos que el año pasado.

Mientras que el Instituto Agroalimentario Wells Fargo, utilizando datos de NielsenIQ de septiembre, estimó que el costo de la cena del jueves, con productos de marca blanca costaría $80 este año, lo que representa entre 2% y 3% menos que la estimación del año pasado.

Las diferentes ofertas de cena para Acción de Gracias

Las cadenas de supermercados también cuentan con ofertas de temporada para atraer a los compradores. La cadena Aldi tiene disponible un menú de $40 para 10 personas con 21 artículos. Kroger tiene su lista de alimentos de marca blanca para una cena para 10 personas por menos de $50.

A principios de este mes, el presidente Donald Trump también promocionó la lista de alimentos para la cena de Acción de Gracias de Walmart, ya que costaría 25% menos que el año pasado. Sin embargo, la rebaja fue engañosa, ya que la cadena incluyó un surtido diferente y una cantidad menor de productos para su lista de este año:

“Estamos viendo que se están implementando algunas promociones en un esfuerzo por atraer clientes a la tienda”, dijo David Ortega, profesor de economía y política alimentaria en la Universidad Estatal de Michigan.

Aranceles y mal clima

Otros factores que influyen en el precio de los productos para la cena de Acción de Gracias son los aranceles globales promovidos por Donald Trump al acero y el aluminio importados. Farok Contractor, profesor de administración y negocios globales en la Escuela de Negocios de Rutgers, afirmó que los consumidores pagan entre 10 y 40 centavos más por el precio de la lata cuando las empresas trasladan el costo total de los aranceles.

Este factor afecta en parte el aumento del precio de la salsa de arándanos, que reportó un incremento del 38%, respecto al año pasado según la encuesta de Datasembly. Sin embargo, el clima también influyó: se prevé que la producción estadounidense de arándanos baje 9% este año, por la sequía en Massachusetts, según el USDA.

En Illinois, donde se cultiva la mayor parte de las calabazas para enlatar del país, la escasez de lluvias permitió que esta hortaliza desarrollara enfermedades que son más frecuentes en condiciones de humedad, afirmó Raghela Scavuzzo, directora asociada de desarrollo de sistemas alimentarios de la Oficina Agrícola de Illinois y directora ejecutiva de la Asociación de Productores Especializados de Illinois.

Datasembly reportó que una lata de 30 onzas de mezcla para pastel de calabaza costó un 5% menos que el año pasado.

