El Barcelona se desinfla y cae por goleada 3-0 ante el Chelsea en Champions League

El Barcelona sufrió una dura caída en Londres y quedó contra las cuerdas en la fase liguera de la Champions League.

El equipo de Hansi Flick fue superado de principio a fin por un Chelsea dominante que se impuso 3-0 en Stamford Bridge y que, además, vio cómo le anulaban otros tres goles por distintas infracciones.

La derrota complica seriamente las aspiraciones blaugranas de meterse entre los ocho primeros del torneo.

La noche comenzó a torcerse temprano para los catalanes, cuando Jules Koundé terminó enviando el balón a su propia portería en una acción desafortunada. El panorama empeoró aún más con la expulsión de Ronald Araujo, que dejó al Barça con diez hombres durante toda la segunda parte. A partir de ahí, el Chelsea encontró espacios, ritmo y control absoluto del juego.

La figura de la jornada fue Estevao, que deslumbró con su velocidad, desequilibrio y un gol que encendió al público local. El cuadro inglés no solo dominó, sino que generó suficiente peligro para haber firmado una goleada histórica de no ser por las decisiones arbitrales que invalidaron tres tantos más.

El golpe final lo dio Liam Delap, quien rompió su mala racha (no marcaba desde junio) para sellar el 3-0 definitivo y hundir al Barcelona en una de sus noches más complicadas de la temporada.

Con este resultado, el conjunto culé queda prácticamente obligado a sumar en las últimas jornadas si quiere mantenerse con vida en el torneo continental.

