Quilombo en Argentina: Estudiantes dio la espalda al campeón Rosario Central y se enfrenta a sanciones de la AFA (Video)

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió abrir un expediente disciplinario contra Estudiantes de La Plata tras la polémica escena del pasillo realizado de espaldas a Rosario Central, gesto que encendió aún más el clima de tensión generado por la sorpresiva y controvertida consagración del Canalla como campeón de la Liga Profesional por haber liderado la tabla anual.

Según informó TyC, tanto el presidente Juan Sebastián Verón como la comisión directiva y el capitán Santiago Núñez fueron notificados formalmente y disponen de 48 horas para presentar sus alegatos por el “eventual incumplimiento” del protocolo establecido en un boletín oficial de la AFA del 12 de febrero de 2025, donde se establece que es obligatorio realizar un “pasillo de reconocimiento” al equipo campeón en su primer partido como local.

La normativa especifica, además, que los futbolistas rivales deben ubicarse en dos filas, mirar de frente a los homenajeados y mantener una conducta respetuosa, sin gestos provocativos, burlas ni expresiones que contradigan los principios de juego limpio y los valores de la AFA.

El informe del árbitro también menciona a los jugadores implicados en el episodio y que podrían recibir sanciones: Fernando Muslera, Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Cristian Medina, Mikel Amondarain y Lucas Alario.

En medio de esta disputa institucional, Estudiantes podría enfrentar sanciones para varios de sus jugadores justo antes de su cruce ante Central Córdoba por los cuartos de final del Torneo Clausura.

Sigue leyendo:

–Florentino Pérez arremete contra el Barcelona por caso Negreira: “¿Quién lo va a olvidar?”

–Arrestan a jugador de la Universidad de Alabama por apuñalar a dos compañeros antes de un partido

–Real Madrid pide disculpas por usar foto equivocada en homenaje a André Silva y Diogo Jota