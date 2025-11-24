Florentino Pérez arremete contra el Barcelona por caso Negreira: “¿Quién lo va a olvidar?”

El presidente del Real Madrid Florentino Pérez volvió a arremeter con fuerza contra el FC Barcelona y contra el presidente de LaLiga Javier Tebas por el llamado Caso Negreira, la investigación por presunta corrupción deportiva que involucra al club azulgrana por pagos millonarios al entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

“No es normal que el Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones de euros durante al menos 17 años, cualquiera que sea el motivo. Un periodo que coincide, casualmente, con los mejores resultados deportivos del Barcelona en nuestro país”, afirmó durante la Asamblea del club.

“El Real Madrid es el único que se ha personado en el juicio. Cuatro presidentes han mantenido pagos millonarios durante 17 años al vicepresidente de los árbitros. Fran Soto ha pedido que se pase página y que olvidemos el ‘caso Negreira’. ¿Quién lo va a olvidar?”

Para respaldar su posición, Pérez presentó cifras sobre el saldo arbitral de los últimos años. Indicó que, hasta 2021, el Real Madrid tenía un saldo neto de dos expulsiones, mientras que el Barcelona acumulaba 61, una diferencia de 59 tarjetas rojas. En competiciones europeas, en cambio, el registro es prácticamente idéntico: +12 para el Barça y +13 para el Madrid. “El saldo de expulsiones durante la etapa de Negreira del Barcelona era de +49 y el del Real Madrid, -1. Saquen sus conclusiones”, sentenció.

Además, Pérez volvió a criticar el intento de LaLiga de llevar el partido entre Villarreal y Barcelona a Miami, acusando a Javier Tebas de actuar sin consenso. “El presidente de LaLiga ha actuado por su cuenta y riesgo. Adultera la Liga y el presidente tendrá que asumir su responsabilidad. Al partido de Miami todos se mostraron contrarios. Hasta los jugadores del Barcelona participaron en las protestas. Hasta su capitán De Jong. Sin embargo, hasta donde nosotros sabemos, ningún club denunció al partido contra el CSD. Solo el Real Madrid. Nosotros sí tenemos esa fortaleza”.

