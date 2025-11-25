Israel confirma que Hamás entregó el cuerpo de un rehén a la Cruz Roja

El Ejército de Israel comunicó este martes que el grupo islamista Hamás entregó al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) el cuerpo de un presunto rehén que habría fallecido en la Franja de Gaza.

El cuerpo, que se encontraba en un ataúd, fue trasladado a personal militar israelí. Según un boletín emitido por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), la entrega se realizó en horas de la tarde de este martes.

“Según información proporcionada por la Cruz Roja, el ataúd de un rehén fallecido ha sido transferido a su custodia y se encuentra camino a las tropas en la Franja de Gaza”, precisó el Ejército israelí.

La acción se produce después de que las facciones armadas palestinas informaran previamente que enviarían a Israel uno de los tres cuerpos de rehenes que aún estaban en Gaza.

Cuerpos pendientes a ser devueltos por Hamás

Los restos de tres individuos cautivos seguían en la Franja. Las identidades corresponden al civil israelí Dror Or, el soldado israelí Ran Gvili y el ciudadano tailandés Sudthisak Rinthalak.

La Yihad Islámica Palestina (YIP) informó el lunes a la cadena catarí Al Jazeera sobre el hallazgo de otro cuerpo en Nuseirat, ubicado en el centro de Gaza.

De confirmarse la identidad de este cuerpo, el acuerdo de intercambio contempla que Israel deberá retornar los cuerpos de 15 palestinos.

El Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, señaló horas antes a las milicias palestinas por incumplir el pacto de tregua en la Franja. Argumentó que hubo retraso de la entrega del cuerpo encontrado el día lunes.

“Israel exige el regreso inmediato de los tres rehenes que aún permanecen retenidos en la Franja de Gaza”, apuntó la Oficina del Primer Ministro.

