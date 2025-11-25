La alcaldesa de DC, Muriel Bowser, anuncia que no buscará la reelección

La alcaldesa de Washington, DC, Muriel Bowser, quien ha mantenido una relación tensa con el presidente Donald Trump en los últimos meses, anunció que no buscará un cuarto mandato en el gobierno local. La decisión, que describió como “lo más difícil que he tenido que hacer”, marca el cierre de una década en el poder.

En su entrevista con NBC-4, Bowser explicó que siente haber cumplido su ciclo. “He logrado las cosas que me propuse hacer”, afirmó, antes de pedir paso a una nueva generación de dirigentes con “ideas que pueden sacar adelante a esta ciudad”.

La alcaldesa añadió que, para ella y su familia, “ahora es el momento de hacer algo diferente” mientras mantiene “energía, vigor y grandes ideas”.

En una publicación posterior en X, describió su paso por el cargo como “el honor de mi vida” y se declaró orgullosa del “legado de éxito” construido en estos años.

Aunque no reveló cuál será su próximo paso, subrayó que nunca ha perdido una elección y evitó especular sobre una futura carrera política.

Tensión con Trump

Su anuncio llega en medio de un periodo marcado por constantes choques con Trump.

En el último año, Bowser tuvo que gestionar tensiones sobre la presencia de fuerzas federales en la capital y sobre los profundos recortes de empleo federal impulsados por la Casa Blanca. También quedó en sus manos la negociación para el posible regreso del estadio de los Washington Commanders al distrito.

En su trato reciente con la Casa Blanca, Bowser ha intentado equilibrar colaboración y distancia política. “Tuvimos que restablecer esa relación”, dijo al recordar que el año comenzó con un presidente “crítico declarado del distrito” y con un Congreso que, según ella, le había dado a Trump “carta blanca”.

Pese a ello, Bowser ve un entorno distinto de cara a los meses siguientes: “Vemos más control, más disposición a discrepar con el presidente”, afirmó, en referencia a las recientes victorias demócratas en varios estados.

Tras dos décadas en la política local —como comisionada vecinal, luego concejal y finalmente alcaldesa desde 2014— Bowser deja un escenario electoral abierto en una ciudad profundamente demócrata, que además estrenará votación por orden de preferencia.

