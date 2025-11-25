La aparatosa redada migratoria en Chicago: detalles de abusos (podcast)

En su operación en Chicago, Illinois, agentes de la Patrulla Fronteriza, del FBI y otros oficiales federales, realizaron una dramática redada el 30 de septiembre, cuyos detalles se han revelado a cuentagotas, incluidas detenciones injustas y abusos contra estadounidenses.

Escucha el podcast en Spotify o dale clic al siguiente enlace.

La operación ocurrió poco después de la medianoche del 30 de septiembre, cuando unos 300 agentes federales, incluidos aquellos de la Patrulla Fronteriza, irrumpieron en el complejo de apartamentos de 130 unidades en Chicago.

La operación en el edificio ubicado en 7500 South Shore Drive, Chicago, derivó en el arresto de 37 inmigrantes, la mayoría venezolanos, acusados de pertenecer al Tren de Aragua.

Entre los abusos se reportó que varios ciudadanos estadounidenses fueron retenidos durante varias horas sin razón justificada.

Una reciente investigación de ProPública “descubrió los nombres de 21 personas de Venezuela entras las detenidas, y entrevistó a 12 de ellas”, pero no se encontró evidencia de que pertenecieran a la pandilla originaria de Venezuela, como indicó el gobierno del presidente Donald Trump.

“Los fiscales federales no han presentado cargos criminales contra ninguno de los arrestados. Tampoco han revelado ninguna evidencia que demuestre que dos inmigrantes detenidos en el edificio pertenecían a la pandilla Tren de Aragua, ni siquiera han proporcionado sus nombres”, indica el reporte.

La periodista Melissa Sánchez, una de las autoras de la investigación, explicó en el podcast “El Diario Sin Límites” los hallazgos sobre la operación.

>> ¿Por qué la Patrulla Fronteriza realizó el operativo en un edificio en Chicago?

>> ¿Qué evidencias existen de que las personas detenidas pertenecen al Tren de Aragua?

>> ¿Qué ocurre con las familias de los detenidos?

