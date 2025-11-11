¿Por qué preocupa que ICE retenga demasiado tiempo a inmigrantes en centros de procesamiento? (podcast)

La agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está violando sus propias reglas al retener durante varias semanas a inmigrantes en centros de procesamiento, donde deberían estar máximo dos días luego de su arresto.

Una investigación de The Guardian reveló que el ICE ha aumentado hasta en 600% el tiempo que retiene a los inmigrantes arrestados en operaciones en varias partes de Estados Unidos.

La investigación de los periodistas José Olivares y Will Craft especifica que no se trata de prisiones de la agencia migratoria, sino de los centros de procesamiento inicial, a donde se lleva a las personas detenidas, para evaluar su traslado a una cárcel o liberarlas.

“En muchos casos, [estos centros de procesamiento] consisten en pequeñas habitaciones de hormigón sin camas y están diseñadas para usarse solo durante unas pocas horas”, indica el reporte.

Si bien no es una novedad que ICE tenga esas oficinas, hay un reglamento de la agencia que establecía que las personas deberían estar máximo 12 horas, pero en un memorándum de junio, “la agencia eximió a las personas de la norma de las 12 horas, permitiendo que quienes hayan sido arrestados recientemente por el ICE permanezcan detenidos en los centros de detención hasta por tres días”.

Esto ocurre en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Portland, Washington, D.C. y otras. Tales locaciones coinciden con los esfuerzos de activistas y algunos congresistas federales para revisar las condiciones en que ICE mantiene a las personas retenidas, pero no siempre tienen acceso a tales espacios.

El periodista José Olivares explicó en el podcast “El Diario Sin Límites” las preocupaciones por esta práctica de ICE.

>> ¿Cómo operan los centros de procesamiento de ICE?

>> ¿Por qué debe haber un tiempo limitado sobre la retención de los inmigrantes en esas salas de procesamiento?

>> ¿Cuáles son los centros de procesamiento de ICE donde más tiempo pasan inmigrantes?

