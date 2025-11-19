¿A qué se enfrentan los inmigrantes que llegan a la frontera en la era de Trump? (podcast)

El gobierno del presidente Donald Trump modificó la forma en que se vigila la frontera, incluida la operación de una zona militarizada, pero también canceló la política de ‘detener y liberar’, canceló las peticiones de asilo y aumentó las deportaciones, confirma un reporte de Migration Policy Institute.

Escucha el podcast en Spotify o dale clic al siguiente enlace.

Aunque la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB) no ofrece información actualizada mensual sobre la inmigración en la frontera, al cruce de datos de diversas fuentes, revelando que ha habido 444,000 encuentros con inmigrantes en la frontera en el año fiscal 2025, lejos de los 2.1 millones registrados en 2025.

El reporte de Migration Policy Institute revela que CBP publica algunas estadísticas sobre encuentros en la frontera mensualmente, pero “el DHS ha publicado datos sobre la aplicación de las leyes de inmigración de manera inconsistente, y sus últimas tablas detalladas de las acciones del ICE y la CBP abarcan hasta noviembre de 2024”.

Un aspecto destacable es que las personas originarias de México aumentan en su intento de ingresar a EE.UU., una tendencia que había estado a la baja en los últimos años.

“[Hay un] retorno a un patrón que no se veía desde hace más de una década: flujos migratorios compuestos principalmente por adultos mexicanos solteros y menores centroamericanos no acompañados”, indica el análisis.

También hay nuevas dinámicas de la Patrulla Fronteriza con su participación en operaciones lejos de la frontera, como se ha visto en Los Ángeles y Chicago.

“Para lograr su objetivo de deportaciones masivas, el gobierno ha intensificado la coordinación entre las agencias federales, reforzado la cooperación con las fuerzas del orden estatales y locales, acelerado el aumento de la capacidad de detención”, se indica.

Ariel Ruiz Soto, analista sénior de Políticas del Migration Policy Institute, explicó en el podcast “El Diario Sin Límites” los detalles sobre la situación en la frontera.

>> ¿Cómo se evita el cruce de inmigrantes en la frontera?

>> ¿Qué son los llamados ‘encuentros con inmigrantes’?

>> ¿Qué pasa con el arribo de niños?

Más episodios:

· ¿Por qué preocupa que ICE retenga demasiado tiempo a inmigrantes en centros de procesamiento?

· ¿Cómo Trump ha endurecido la inmigración en menos de un año?

· ¿Qué ha cambiado sobre la población indocumentada en Estados Unidos?

· Consejos básicos para inmigrantes ante operativos de ICE