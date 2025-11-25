¿Qué bancos cierran el 27 de noviembre por el Día de Acción de Gracias? Aquí la lista

Este jueves 27 de noviembre, por motivo del feriado de Acción de Gracias los bancos de todo el país estarán cerrados al público por lo que deberás anticiparte en caso de que tengas que hacer algún pago urgente y también que tomes en cuenta que habrá una mayor afluencia de clientes en las sucursales en estos días previos.

Como alternativa durante el fin de semana podrás utilizar la banca en línea y los cajeros automáticos de manera normal, pero solo te dará acceso a servicios esenciales, por lo que para las operaciones especializadas no estarán disponibles hasta el próximo viernes 28 de noviembre, de acuerdo con el calendario de actividades establecido por la Reserva Federal, que incluye 11 días festivos federales oficiales para todo el año.

Bancos e instituciones financieras que no laboran el Día de Acción de Gracias

Este jueves estará cerrada la mayoría de las instituciones financieras a nivel nacional, que incluyen: Bank of America, Wells Fargo, Chase, Goldman Sachs, Citibank, U.S. Bank, SunTrust Bank, Morgan Stanley, Truist Bank, PNC Bank, Capital One, Citizens Bank, Santander Bank y Compass.

Aunque la mayoría de los bancos cerrarán por el Día de Acción de Gracias, las transacciones mediante la banca en línea o el cajero automático estarán disponibles. Las actividades se reanudarán con normalidad el viernes 28 de noviembre, día del Black Friday.

⚪️ 🦃 El presidente Donald Trump indultó a los pavos Waddle y Gobble en el marco de la celebración del Día de Acción de Gracias, en una tradicional ceremonia en la Casa Blanca.



📷/ AP pic.twitter.com/0a8gAJ36lH — El Diario de Coahuila (@DiarioCoahuila) November 25, 2025

Además de los bancos, el Día de Acción de Gracias también estarán cerradas las oficinas del gobierno federal, incluyendo bancos, las escuelas, oficinas de correo, bibliotecas públicas y bolsa de valores.

También la mayoría de negocios privados como: Walmart, Costco y Target, cerrarán sus puertas. Mientras que algunas operarán con horarios reducidos, entre ellos diferentes cadenas de restaurantes, que además ofrecen menús especiales, entre ellos: Chipotle, Chick-fil-A, Taco Bell, Shake Shack, Cheesecake Factory y algunas ubicaciones de Subway.

Los siguientes días feriados oficiales en Estados Unidos

Además del próximo feriado por Acción de Gracias, el siguiente día feriado oficial será el Día de Navidad, que se festeja el 25 de diciembre y será el último feriado del año.

Elige invertir en la bondad, la generosidad y el agradecimiento este Día de Acción de Gracias, y verás cómo las bendiciones se multiplican durante todo el año.

Porque los mayores retornos provienen de los momentos en que damos, no solo de los que recibimos. pic.twitter.com/Zmio7zYdYc — America's Best CDC (@AmericasBestCDC) November 25, 2025

Una semana después, el jueves 1 de enero será el primer feriado del 2026, seguido de otros 10 días:

Día de Año Nuevo: 1 de enero de 2026

1 de enero de 2026 Día de Martin Luther King, Jr.: 19 de enero

19 de enero Día de los Presidentes: 16 de febrero

16 de febrero Memorial Day: 25 de mayo

25 de mayo Juneteenth Day: 19 de junio

19 de junio Día de la Independencia: 3 de julio 2026 (para el próximo año, el 4 de julio cae en viernes, por lo que el feriado se recorre un día antes).

3 de julio 2026 (para el próximo año, el 4 de julio cae en viernes, por lo que el feriado se recorre un día antes). Día del Trabajo: 7 de septiembre

7 de septiembre Columbus Day: 12 de octubre

12 de octubre Día de los Veteranos: 11 de noviembre

11 de noviembre Día de Acción de Gracias: 26 de noviembre

26 de noviembre Día de Navidad: 25 de diciembre

Sigue leyendo:

– Consejos para viajar en Acción de Gracias: Cómo manejar el caos en vuelos y carreteras

– Cena de Acción de Gracias: ¿Qué ingredientes costarán más este año?

–