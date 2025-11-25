Consejos para viajar en Acción de Gracias: Cómo manejar el caos en vuelos y carreteras

Para este fin de semana de Acción de Gracias, más de 17.8 millones de viajeros intentarán reunirse con sus familias provocando un movimiento récord en aeropuertos y carreteras de todo el país, que además tendrá varios contratiempos a causa del mal clima que se espera, así como la reciente reapertura del gobierno, añadiendo complejidad adicional a sus traslados.

Por ello, los expertos en traslados recomiendan a los viajeros prepararse para la habitual avalancha de festividades del invierno, ante caos vial y aeropuertos abarrotados para aliviar el nerviosismo:

“Creo que el cierre a estas alturas es histórico para los viajes aéreos. Las aerolíneas comprenden perfectamente esta época del año. Saben exactamente qué hacer. El verdadero reto es asegurar que los viajeros puedan valerse por sí mismos”, explicó Sheldon H. Jacobson, experto en operaciones aeroportuarias y aéreas a The Associated Press.

Para que puedas llegar a tu destino sin contratiempos y lo más rápido posible, los expertos recomiendan seguir esta guía para la semana de viajes más concurrida del año, Acción de Gracias:

¿Qué tan complicado será viajar?

Las previsiones de viajes indican aeropuertos, carreteras y trenes estarán abarrotados.

Una semana después de levantar las restricciones de vuelo sin precedentes a las aerolíneas comerciales durante el cierre del gobierno, la Administración Federal de Aviación (FAA) estima que viviremos el Día de Acción de Gracias más concurrido en 15 años, con más de 360,000 vuelos programados entre el lunes y hoy martes. Esto provocará que más de 17.8 millones de personas decidan trasladarse por vía aérea, según la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, en inglés).

🛩🙅‍♂️ El 27 de noviembre se celebrará el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, una de las épocas con mayor saturación en aeropuertos. Sin embargo, el cierre de Gobierno, el cual ya es el más largo en la historia, supone muchos riesgos para los vuelos.



📌 Sputnik Mundo. pic.twitter.com/BY7oOqT87p — @REDSOCIALTV (@REDSOCIALTV1) November 6, 2025

Para atenderlos ágilmente, este lunes, el secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo que la presencia de los controladores de tráfico aéreo se ha estabilizado para lo que calificó como el Día de Acción de Gracias más activo registrado en viajes, mientras que el jefe de la FAA aseguró a los pasajeros que pueden “volar con confianza”.

Por su parte, la Asociación Americana del Automóvil (AAA, en inglés) estima que en las carreteras del país, habrá 1.3 millones de viajeros adicionales, respecto al año pasado, lo que elevará el número total de personas que viajan en automóvil a al menos 73 millones.

Clima invernal

Ante la inminencia de mal clima en regiones importantes del país, es mejor estar preparado por si tu vuelo se cancela o se retrasa, ¿conducirás, pospondrás o cancelarás tu viaje? Tener un plan B, te permitirá reducir el estrés si una tormenta te deja varado.

The Weather Channel ofrece pronósticos semanales del Día de Acción de Gracias que incluyen los principales aeropuertos y carreteras que podrían verse afectados por el mal tiempo (nieve, hielo y lluvia), con una herramienta en línea gratuita que te anticipa si tu viaje podría verse afectado.

Para el lunes por la noche, más de 1000 vuelos con origen y destino en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth sufrieron retrasos y más de 100 fueron cancelados, según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware.

Mientras que este martes, el día con mayor actividad en los aeropuertos de acuerdo con la FAA, con más de 52,000 vuelos programados, se esperan lluvias en gran parte del país, principalmente en la región noroeste. Los aeropuertos de Atlanta, Chicago, Nueva York, Philadelphia, Seattle y Washington D. C. podrían verse afectados, según el Weather Channel. Otra tormenta invernal en el centro de EE. UU. también podría formarse entre la noche del viernes y el sábado.

“Los detalles se verán más claros en los próximos días, pero cualquiera que viaje a casa después del Día de Acción de Gracias debe consultar el pronóstico en evolución y estar preparado para las condiciones cambiantes”, dijo Matt Sitkowski, editor jefe de ciencia en Weather Channel.

Frío por la mañana y fresco por la tarde, así será Acción de Gracias 2025 pic.twitter.com/hvx62FUYlo — Angela Del Río (@AngelaDelRioM) November 25, 2025

Qué empacar y qué evitar para un vuelo ágil

Para tener un tránsito más ágil en el aeropuerto, Jacobson recomienda:

“Revisa cada compartimiento de tu maleta por si olvidaste artículos restringidos por la TSA, como botellas grandes, de un viaje anterior. Este simple escaneo puede ayudarte a pasar el control de seguridad más rápido, especialmente cuando los aeropuertos están abarrotados”.

Si viajas con regalos, Jacobson sugiere envolverlos en su destino porque los agentes de la TSA podrían necesitar abrirlos.

A la hora de decidir qué ropa y zapatos llevar, James Belanger, vicepresidente de meteorología de Weather Company, dijo que es mejor consultar la sensación térmica para tener una mejor idea del tiempo, especialmente para aquellos que no están acostumbrados al frío.

No olvides que requieres una identificación REAL ID para volar dentro de los EE.UU. También puedes presentar otra identificación aceptada: un pasaporte o una identificación militar.

Si tu smatphone es un iPhone ahora también pueden agregar los datos de su pasaporte estadounidense a Apple Wallet, donde puedes escanearlo en algunos aeropuertos participantes si los viajeros no tienen una identificación REAL ID. Más de una docena de estados ya aceptan algún tipo de identificación móvil en los controles de seguridad. Pueden consultar el sitio web de la TSA para obtener más información.

Heavy lake effect snow and strong winds are in store for portions of New York this Thanksgiving/Black Friday. Plan ahead and stay weather aware! Happy Thanksgiving from us here at the SWRCC 🦃 pic.twitter.com/Cd5fj8c5I2 — NY State Weather Risk Communication Center (@NYSWRCC) November 25, 2025

Un viaje por carretera seguro y ágil

Para trasladarte por carretera Aixa Díaz, portavoz de la AAA, sugiere revisar las llantas, la batería y los líquidos del auto, y luego salir a la carretera con el tanque lleno de gasolina lo antes posible para evitar el tráfico. El año pasado la asociación atendió a casi 600,000 llamadas de asistencia en carretera durante la semana de Acción de Gracias para ayudar a los conductores varados por baterías descargadas, llantas desinfladas y tanques vacíos.

Según un análisis de Google Maps:

Se espera que el tráfico el miércoles sea un 14% más intenso de lo habitual entre las 10:00 y las 16:00 horas , con un pico de tráfico entre las 13:00 y las 15:00 horas.

, con un pico de tráfico entre las 13:00 y las 15:00 horas. El Día de Acción de Gracias, las carreteras estarán más transitadas entre el mediodía y las 15:00 horas

Para tu viaje de regreso, evita conducir entre las 12 y las 15:00 horas el sábado y domingo, ya que el tráfico será más pesado

El mejor pasajero “…es un pasajero informado”. Otros consejos para considerar:

Descarga la app de tu aerolínea y consulta periódicamente el estado de tus vuelos para que puedas buscar alternativas rápidamente, en caso de alguna eventualidad.

Considera salir antes de lo que crees necesario, para que puedas viajar de manera relajada, sobre todo si vas con niños pequeños o alguien que necesita ayuda adicional para desplazarse.

