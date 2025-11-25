Quiénes recibirán pagos de hasta $5,108 dólares del Seguro Social este miércoles

El Seguro Social prepara la última ronda de pagos correspondientes a noviembre, un ciclo mensual que beneficia a millones de jubilados en Estados Unidos. Este tercer depósito es particularmente relevante para quienes reciben los montos más altos, que pueden llegar hasta los $5,108 dólares mensuales, según las tablas actuales de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés).

Quiénes recibirán el pago este 26 de noviembre

Los beneficiarios que nacieron entre el día 21 y el 31 de cualquier mes del año serán los únicos que recibirán su pago este miércoles 26 de noviembre.

Esta fecha corresponde al cuarto miércoles del mes, que es cuando la SSA envía los depósitos destinados al último grupo del calendario.

Durante noviembre, el esquema se ha seguido sin cambios:

–El primer pago salió el 12 de noviembre para quienes cumplen años entre el 1 y el 10 de cualquier mes del año.

–La segunda ronda se distribuyó el 19 de noviembre para los nacidos entre el 11 y el 20 de cualquier mes del año.

–Y este 26 de noviembre se completa la tercera entrega del mes.

Quiénes califican para recibir beneficios

Cualquier ciudadano puede comenzar a recibir pagos del Seguro Social a partir de los 62 años.

Sin embargo, el monto final no es igual para todos, ya que depende de tres factores principales: la edad en que se solicita la jubilación, el historial de ingresos del trabajador y los años en que contribuyó al sistema.

Cómo se determina el monto máximo de los pagos

La SSA detalla que quien se jubila a los 62 años puede recibir un máximo de $2,831 dólares mensuales.

En contraste, quienes retrasan su retiro hasta los 70 años pueden alcanzar la cifra más alta permitida actualmente: $5,108 dólares al mes.

Este incremento se debe a los créditos por jubilación diferida, que aumentan el monto final por cada año adicional trabajado después de la edad plena de retiro.

La agencia recuerda que los trabajadores pueden consultar un cálculo personalizado mediante la herramienta oficial en línea, donde se proyecta el pago mensual estimado según los registros individuales.

Cómo se financia el Seguro Social y por qué hay preocupación

El programa se sostiene a través del impuesto sobre la nómina que pagan empleados y empleadores.

Sin embargo, analistas advierten que el sistema podría enfrentar reducciones en los pagos dentro de poco más de una década.

Según las proyecciones actuales, el fondo fiduciario podría quedarse sin recursos suficientes para cubrir beneficios completos desde 2034 si el Congreso no implementa ajustes.

